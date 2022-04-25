به گزارش خبرنگار مهر، یوسف نوری در حاشیه «آئین امضای تفاهمنامه طرح توسعه و تحول اجتماع‌محور ۲۰۲۰ محله کم‌برخوردار» در جمع خبرنگاران در خصوص بخشنامه نقل و انتقال معلمان اظهار داشت: تغییری در این بخشنامه ایجاد شده که خصوصاً در موضوع تحکیم خانواده بود. زوجین فرهنگی، همکارانی که تازه ازدواج می‌کنند، ایثارگران و نیروهایی که مأمور خدمت در آموزش و پرورش می‌شوند، جزو موارد استثنا در این بخشنامه خواهند بود. در بعضی موارد سنوات را خیلی تقلیل دادیم اما اینکه فرد رسمی و پیمانی باشد، شرط است.

وی با بیان اینکه نقل و انتقالات کارمندان در تمامی دستگاه‌ها وابسته به نیاز یا عدم نیاز دستگاه‌ها است، افزود: در آموزش و پرورش اگر نقل و انتقالات را کلاً آزاد کل کنیم، در مناطق کم‌برخوردار با کمبود معلم مواجه می‌شویم و ناچار خواهیم شد نیروهایی را که آماده تدریس نیستند، استخدام کنیم و این ظلمی به دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار است.

وزیر آموزش و پرورش در خصوص به تعویق افتادن حق‌الزحمه نیروهای حق‌التدریس، گفت: در حال پیگیری واریز حق‌التدریسی‌های بهمن و اسفند هستیم تا همراه با حقوق این ماه فرهنگیان، این مبلغ واریز شود. قول داده بودیم حق‌الزحمه نیروهای حق‌التدریس را این ماه پرداخت کنیم. همکاران من در حال انجام کارهای واریز حقوق معوق بهمن و اسفند هستند.

نوری در پاسخ به این سوال که آیا رتبه‌بندی معلمان موجب افزایش بازنشستگی فرهنگیان خواهد شد یا خیر، افزود: باید رفتار فرهنگیان را نگاه کنیم. من نمی‌دانم ممکن است برخی چنین فکری داشته باشند اما باید در عمل ببینیم. سال گذشته حدود ۷۱ هزار بازنشسته داشتیم. باید ببینیم امسال این عدد چقدر خواهد شد.