کارگران ۶۰ درصد از جامعه ایران هستند/تلاش برای بهبود مسکن این قشر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله عبدالملکی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم تجدید میثاق جامعه کار و کارگری با آرمانهای امام راحل طی سخنانی به نقش کارگران در مبارزات انقلابی و نیز دفاع مقدس و سازندگی کشور اشاره کرد و افزود: جامعه کارگری در دفاع مقدس هزاران شهید تقدیم انقلاب و کشور کرده است و همچنان نیز بار اصلی سازندگی در کشور را بر دوش میکشد.
وی به اهمیت کارگران در بیانات امام راحل (ره) اشاره کرد و گفت: در بیانات امام راحل هم کمتر جایی میتوان پیدا کرد که اسمی از کارگران نباشد و امروز نیز در اقتصاد مقاومتی، کارگران در خط مقدم هستند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: در زمان تحریمها نیز اقدامات و تلاش کارگران سبب شکست تحریمها و سربلندی کشور شد، اگر تولید نباشد حیات دنیوی وجود ندارد و مهمترین عنصر تولید، نیروی کار است.
وی عنصر کار و کارگر در اسلام و انقلاب را مهم قلمداد کرد و گفت: طبق فرمایش امام (ره) اینها هستند که زمین را آباد میکنند، امروز نیز یکی از مهمترین گروههای جامعه هدف در دولت مردمی جامعه کارگری است.
عبدالملکی افزود: رئیس جمهور همواره بیش از هر جمعی در جمع کارگران حضور پیدا میکند و فضاهایی رفتند که حتی وزرا و مدیران میانی هم رغبتی برای حضور در این مکانها ندارند، رئیس جمهور از سالها قبل در میان کارگران میرفت و با مشکلات آنان آشنا است، دولت سیزدهم خود را دولت حامی کارگران میداند چرا که بیش از ۶۰ درصد جمعیت و ستون جامعه هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت معیشتی و مسکن کارگران اشاره کرد و افزود: دولت میانگین ساخت یک میلیون مسکن در سال را دنبال میکند و در این راستا اولویت با کارگران است، در سال گذشته هم تفاهم نامهای برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران با وزارت راه و شهرسازی امضا کردیم تلاش میکنیم وضعیت مسکن این قشر بهتر شود.
عبدالملکی گفت: دولت تلاش میکند فضای کسب و کار و تولید و معیشت کارگران بهبود یابد، به مدیران کل خود هم ابلاغ کردم که اولویتهایشان رسیدگی به نیازمندیهای کارگران باشد و بدانید که توجه و تلاش ما در دولت و وزارتخانه ایجاد شرایط مساعد برای فضای کسب و کار و معیشت کارگران است.
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