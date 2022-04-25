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۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۳:۴۶

وزیر رفاه اجتماعی:

کارگران ۶۰ درصد از جامعه ایران هستند/تلاش برای بهبود مسکن این قشر

کارگران ۶۰ درصد از جامعه ایران هستند/تلاش برای بهبود مسکن این قشر

ری- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که کارگران ۶۰ درصد از جامعه ایران هستند، از تلاش دولت برای بهبود وضع مسکن این قشر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله عبدالملکی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم تجدید میثاق جامعه کار و کارگری با آرمان‌های امام راحل طی سخنانی به نقش کارگران در مبارزات انقلابی و نیز دفاع مقدس و سازندگی کشور اشاره کرد و افزود: جامعه کارگری در دفاع مقدس هزاران شهید تقدیم انقلاب و کشور کرده است و همچنان نیز بار اصلی سازندگی در کشور را بر دوش می‌کشد.

وی به اهمیت کارگران در بیانات امام راحل (ره) اشاره کرد و گفت: در بیانات امام راحل هم کمتر جایی می‌توان پیدا کرد که اسمی از کارگران نباشد و امروز نیز در اقتصاد مقاومتی، کارگران در خط مقدم هستند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: در زمان تحریم‌ها نیز اقدامات و تلاش کارگران سبب شکست تحریم‌ها و سربلندی کشور شد، اگر تولید نباشد حیات دنیوی وجود ندارد و مهمترین عنصر تولید، نیروی کار است.

وی عنصر کار و کارگر در اسلام و انقلاب را مهم قلمداد کرد و گفت: طبق فرمایش امام (ره) اینها هستند که زمین را آباد می‌کنند، امروز نیز یکی از مهمترین گروه‌های جامعه هدف در دولت مردمی جامعه کارگری است.

عبدالملکی افزود: رئیس جمهور همواره بیش از هر جمعی در جمع کارگران حضور پیدا می‌کند و فضاهایی رفتند که حتی وزرا و مدیران میانی هم رغبتی برای حضور در این مکان‌ها ندارند، رئیس جمهور از سال‌ها قبل در میان کارگران می‌رفت و با مشکلات آنان آشنا است، دولت سیزدهم خود را دولت حامی کارگران می‌داند چرا که بیش از ۶۰ درصد جمعیت و ستون جامعه هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت معیشتی و مسکن کارگران اشاره کرد و افزود: دولت میانگین ساخت یک میلیون مسکن در سال را دنبال می‌کند و در این راستا اولویت با کارگران است، در سال گذشته هم تفاهم نامه‌ای برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران با وزارت راه و شهرسازی امضا کردیم تلاش می‌کنیم وضعیت مسکن این قشر بهتر شود.

عبدالملکی گفت: دولت تلاش می‌کند فضای کسب و کار و تولید و معیشت کارگران بهبود یابد، به مدیران کل خود هم ابلاغ کردم که اولویت‌هایشان رسیدگی به نیازمندی‌های کارگران باشد و بدانید که توجه و تلاش ما در دولت و وزارتخانه ایجاد شرایط مساعد برای فضای کسب و کار و معیشت کارگران است.

کد مطلب 5474876

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    نظرات

    • IR ۰۰:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
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      قشر محروم که خانه و...ندارند چرا اینقدر بچه میارن؟این بچه ها چه گناهی دارن؟به قشر محروم یاد دهید با زاد وولد فقط محرومتر میشوند بچه ها هم از خانواده بدتر ومحرومتر میشوند
    • IR ۰۰:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
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      به قول امام صادق ما مسئول برخی بذبختیهای خود هستیم سقف ونان شب ندارند چرا 8 تا 10 تا میزایند؟

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