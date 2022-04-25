افزایش ۳۶ درصدی اهدای خون در شب های قدر

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مهدی زاده با اشاره به اینکه در سه شب قدر و با حضور انسان دوستانه مردم پایتخت برای کمک به بیماران، شاهد مراجعه ۴ هزار و ۹۱۸ نفر به مراکز اهدای خون بودیم، گفت: از میان مراجعه کنندگان، ۳۹۷۰ نفر موفق به اهدای خون شدند.

وی اضافه کرد: در میان اهداکنندگان خون که در شب‌های قدر برای زندگی بخشیدن به بیماران آستین بالا زدند، ۷۲۱ نفر برای اولین بار به جمع اهداکنندگان خون پیوستند که امید ما این است با استمرار این حضور، شاهد نسل جوان و جدیدی از اهداکنندگان خون را در سال‌های بعد داشته باشیم.

مهدی زاده ادامه داد: از میان اهداکنندگان خون پایتخت در شبهای قدر، یک هزار و ۴۳۱ نفر جز کسانی بودند که در سال‌های قبل سابقه انجام این کار ارزشمند را داشتند و همچنین یک هزار و ۸۱۸ نفر نیز در دسته اهداکنندگان مستمر بودند که از یاوران همیشگی بیماران نیازمند به خون محسوب می‌شوند.

مدیرکل انتقال خون استان تهران ضمن اشاره به افزایش ۱۹ درصدی مشارکت بانوان برای اهدای خون در لیالی قدر نسبت به سال گذشته، اظهار کرد: از مردم شریف و نوعدوست که اهدای خون را یک وظیفه انسانی می‌دانند، تقدیر و تشکر می‌کنم و البته همه مردم باید بدانند که اهدای خون یک ضرورت روزانه است چون نیاز بیماران به خون، یک نیاز همیشگی است و بنابراین توصیه ما این است که جوانان و بانوان، بیش از گذشته و به صورت مستمر در صف داوطلبان اهدای خون حاضر شوند تا بتوانیم تأمین کننده خون و فرآورده‌های خونی بیش از ۱۶۰ مرکز درمانی پایتخت باشیم.