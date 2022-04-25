احداث بیش از ۳۵ هزار خانه در بافت فرسوده شهری فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود رضا طالبان، گفت: احداث بیش از ۳۵ هزار خانه در قالب طرح نهضت ملی مسکن در بافت‌های فرسوده شهری، استان فارس از محل اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه در مدت زمان ۴ سال اجرایی خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس گفت: در بحث تعهد شرکت بازآفرینی شهری در طرح نهضت ملی مسکن سهم استان فارس سالانه ۸ هزار و ۸۰۰ واحد پیش بینی شده که بخشی از این تعداد با پرداخت تسهیلات نوسازی و بهسازی محقق خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این تسهیلات با شرایط ویژه به کلیه متقاضیان نوسازی و احداث مسکن در محلات هدف بازآفرینی شهری شامل بافت فرسوده – بافت تاریخی و سکونتگاه‌های غیر رسمی پرداخت می‌شود.

طالبان اضافه کرد: در راستای جذب تسهیلات نهضت ملی مسکن در بافت فرسوده مکاتباتی با انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان، شهرداری شیراز، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و سازمان نظام کاردانی ساختمان و همچنین انجمن پیمانکاران ساختمان استان فارس در خصوص معرفی واجدین شرایط جهت دریافت تسهیلات نوسازی و بهسازی بافت فرسوده انجام شده است.