شناسایی ۲.۲ میلیون مؤدی جدید مالیاتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، داوود منظور در نخستین اجلاس سراسری مدیران مالیاتی که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و اسماعیل سقاب اصفهانی دبیر ستاد راهبری تحول و مسئول رصد و پایش سند تحول دولت مردمی و مدیران نظام مالیاتی برگزار شد، اظهار داشت: در سال گذشته بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مؤدی در بخش مشاغل شناسایی شدند که این موفقیت، حاصل اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مبتنی بر فناوری‌های اطلاعاتی و همچنین استفاده مؤثر از همه ظرفیت‌های قانونی از جمله ماده ۱۶۹ مکرر، معاملات فصلی، تراکنش‌های بانکی، ساماندهی کارتخوان ها و سایر شیوه‌های قانونی برای شناسایی مؤدیان جدید بوده است.

منظور با اشاره به سیاست‌ها و اولویت‌های سازمان امور مالیاتی در سال جدید تأکید کرد: سازمان امور مالیاتی در سال جاری با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی و با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، دریافت اطلاعات کارتخوان و تراکنش‌های بانکی و تغییر رویکرد در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین اصلاح بخشنامه بخشودگی جرایم، به دنبال تحقق کامل درآمدهای مالیاتی، اجرای عدالت مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی است.

وی تکریم مؤدیان را از اولویت‌های اصلی سازمان امور مالیاتی در سال جدید برشمرد و تاکید کرد: با استفاده از حکمرانی داده‌ها و اطلاعات و حرکت به سمت رسیدگی داده محور، به دنبال ایجاد شفافیت، تأمین اهداف مالیاتی و جلب رضایت عمومی هستیم.