رکورد نباختن پورتو شکست/ باخت بدموقع یاران طارمی به نفع اسپورتینگ

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از دیدارهای هفته سی و یکم لیگ فوتبال پرتغال تیم‌های پورتو و براگا به مصاف هم رفتند که این مسابقه با یک گل به سود براگا تمام شد.

در این بازی که از ساعت ۲۱:۳۰ و به میزبانی براگا برگزار شد، هورتا در دقیقه ۵۴ برای میزبان گلزنی کرد.

پورتو با این نتیجه، ٨۲ ‏‬امتیازی باقی ماند و قهرمانی زودهنگامش در لیگ پرتغال به تعویق افتاد.

مهدی طارمی مهاجم ایرانی ۹۰ دقیقه در ترکیب پورتو بود و نتوانست مانع شکستن رکورد نباختن تیمش در لیگ پرتغال بعد از ۵٨ بازی بشود.

این نتیجه به سود اسپورتینگ رقیب پورتو شد که شانس خود را برای قهرمانی زنده نگه دارد البته به شرط برد برابر بواویشتا در بازی امشب.