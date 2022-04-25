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۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۳:۵۱

هفته سی و یکم لیگ پرتغال؛

رکورد نباختن پورتو شکست/ باخت بدموقع یاران طارمی به نفع اسپورتینگ

رکورد نباختن پورتو شکست/ باخت بدموقع یاران طارمی به نفع اسپورتینگ

تیم فوتبال پورتو در هفته سی و یکم لیگ پرتغال برابر براگا شکست خورد و رکورد نباختن این تیم بعد از ۵٨ بازی در لیگ پرتغال شکست.

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از دیدارهای هفته سی و یکم لیگ فوتبال پرتغال تیم‌های پورتو و براگا به مصاف هم رفتند که این مسابقه با یک گل به سود براگا تمام شد.

در این بازی که از ساعت ۲۱:۳۰ و به میزبانی براگا برگزار شد، هورتا در دقیقه ۵۴ برای میزبان گلزنی کرد.

پورتو با این نتیجه، ٨۲ ‏‬امتیازی باقی ماند و قهرمانی زودهنگامش در لیگ پرتغال به تعویق افتاد.

مهدی طارمی مهاجم ایرانی ۹۰ دقیقه در ترکیب پورتو بود و نتوانست مانع شکستن رکورد نباختن تیمش در لیگ پرتغال بعد از ۵٨ بازی بشود.

این نتیجه به سود اسپورتینگ رقیب پورتو شد که شانس خود را برای قهرمانی زنده نگه دارد البته به شرط برد برابر بواویشتا در بازی امشب.

کد مطلب 5475153

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    نظرات

    • حسن IR ۰۸:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
      3 2
      پاسخ
      ما قهرمانی.. استقلال هم قهرمانه
    • امیر محمد احمدی نژاد IR ۱۲:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
      4 0
      پاسخ
      این همه بردن یه بار باختن طارمی بد شد؟!

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