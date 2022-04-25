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۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۸:۳۶

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کردستان:

تعداد جان باختگان کرونایی در کردستان به ۲۰۱۶ نفر رسید

تعداد جان باختگان کرونایی در کردستان به ۲۰۱۶ نفر رسید

سنندج- سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: طی ۲۴ ساعت اخیر پنج بیمار جدید کرونایی شناسایی شده و متأسفانه یک نفر نیز جان خود را از دست داد.

فریدون عبدالملکی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر ۳۴ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان بستری هستند.

وی افزود: اکنون ۱۱ بیمار مبتلا به کرونا نیز در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کردستان اظهار داشت: طی ۲۴ ساعت اخیر نیز ۵ بیمار جدید مبتلا به کرونا در استان شناسایی شدند و متأسفانه یک نفر جان خود را از دست داد.

عبدالملکی خاطرنشان کرد: آمار فوت شدگان بر اثر بیماری کرونا در کردستان از ابتدا تاکنون دو هزار و ۱۶ نفر است و شهرستان سنندج با ۸۸۸ نفر بیشترین تعداد متوفیان را داشته است.

وی با تأکید بر استفاده از ماسک و اهمیت پوشش همگانی واکسیناسیون جهت کنترل، پیشگیری از بیماری و انتقال آن به دیگران اظهار کرد: انتظار می‌رود شهروندان در اسرع وقت ترزیق واکسن کرونا را با مراجعه به مراکز تجمیعی واکسیناسیون و یا مراکز جامع خدمات سلامت انجام داده و سه نوبت آن را تکمیل کنند.

کد مطلب 5475165

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