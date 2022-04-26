خبرگزاری مهر - گروه استانها: بوشهر علاوه بر مشکلاتی که در زمینه تأمین آب مورد نیاز در حوزه شرب و کشاورزی و صنعت روبرو است، در زمینه فاضلاب و پساب نیز با چالشهای جدی روبرو است.
در شرایط کمآبی استان بوشهر و سختیهای تأمین آب نیاز است که به سمت استفاده از آبهای غیرمتعارف از جمله پساب فاضلاب حرکت شود که میتواند بخشی از آب مورد نیاز برای آبیاری فضای سبز و حتی صنعت را تأمین کند.
فاضلاب بوشهر فرصت بسیار خوبی برای تأمین آب مورد نیاز در مصارف غیربهداشتی و غیرشرب است که اکنون به خوبی از آن استفاده نشده به عنوان یک تهدید زیستمحیطی شناخته میشود.
یکی از مهمترین منابع آلودگیهای زیستمحیطی، رهاسازی فاضلاب شهری است که این موضوع مشکلات فراوانی را در پی داشته است و موجب نارضایتی مردم میشود.
بوشهر از استانهای گرم و خشک کشور است که همواره با چالش کمآبی روبرو بوده است و انتظار میرود که مسئولان عزمی جدی برای تأمین آب از روشهای مختلف داشته باشند.
پساب فاضلاب به عنوان یک کالای باارزش محسوب میشود و استفاده مناسب از آن میتواند موج ایجاد ثروت شود؛ کاری که باید از دههها پیش انجام میشد و همچنان در گیر و دار اداری گیر کرده است.
پساب بوشهر استفاده شود
یکی از متخصصین حوزه آب استان بوشهر در گفتوگو با خبرنگار مهر بر استفاده از شیوههای نوین برای تأمین آب در استان بوشهر تاکید کرد و ادامه داد: استفاده از پساب برای مصارف مختلف یکی از راهکارهای خوب برای تأمین آب است.
جابر مظفریزاده با اشاره به تولید حدود ۱۵ میلیون مترمکعب پساب در شهر بوشهر ادامه داد: شوری این پساب حدود سه هزار دارد که قابلیت مصرف بهتری نسبت به ۹۶ درصد از منابع آبی استان بوشهر دارد.
وی با بیان اینکه این میزان پساب معادل نصف کل کسری آب استان بوشهر است خاطرنشان کرد: از ۲۴ سال گذشته تاکنون این پساب با آلودگی بسیار بالا وارد عالیشهر و نهایتاً خلیج فارس میشود که عوارض بسیار بالایی دارد.
این متخصص حوزه آب به طرح استفاده از این پساب برای جنگلکاری اشاره کرد و ادامه داد: در دو هزار هکتار از این کشت میتوان دو هزار و ۵۰۰ شغل ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه میتوان از این آب برای ایجاد کمربند سبز و همچنین آبیاری فضای سبز در شهرهای استان بوشهر استفاده کرد افزود: در این زمینه سرمایهگذار آماده است و زمین وجود دارد و آب هم وجود دارد و یک همت استانی میخواهد که بتوان از این پساب استفاده کرد.
انتقال پساب بوشهر به شهرک صنعتی و منطقه ویژه
سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر استفاده مناسب از پساب فاضلاب بوشهر را یک اولویت مهم عنوان کرد و اظهار داشت: تولید پساب فاضلاب بهعنوان یک منبع پایدار بهشمار میرود.
ابوالحسن عالی خاطرنشان کرد: امید میرود با استفاده از این پساب، ضمن اجرا طرحهای تولیدی و اشتغالزایی زمینه تأمین آب صنایع آببر فراهم شود.
وی از واگذاری پساب فاضلاب به شهرکهای صنعتی و منطقه ویژه خبر داد و گفت: به دستور استاندار مقرر شد شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر همکاری لازم برای در اختیار گذاشتن هزار مترمکعب پساب فاضلاب به شهرکهای صنعتی و منطقه ویژه انجام دهد.
عالی با بیان اینکه مجوزهای زیست محیطی این طرح در حال پیگیری است خاطر نشان کرد: برای اجرایی شدن استفاده پساب فاضلاب در شهرکهای صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی بوشهر پیش بینی لازم برای تصفیه و انتقال این حجم از پساب فاضلاب انجام و صدور مجوزهای زیست محیطی پیگیری میشود.
وی مزیت استفاده از این پساب در مدیریت مصرف آب شرب، صرفهجویی در استفاده از شبکه آبرسانی را مهم دانست و بیان کرد اجرا طرح پساب فاضلاب و استفاده در صنایع ضمن به صرفه بودن اقتصادی نقش مهمی در مدیریت مصرف آب دارد.
سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر اضافه کرد: با توجه به محدودیتهای تأمین آب استان در هر زمینهای که امکان صرفهجویی در مصرف وجود دارد باید انجام شود.
استفاده از پساب در صنایع آببر
استاندار بوشهر دوشنبهشب در نشست بررسی وضعیت فاضلاب بوشهر بر استفاده از پساب فاضلاب برای حل مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی تأکید کرد و اظهار داشت: پساب فاضلاب بوشهر برای حل مشکلات آبرسانی واحدهای صنعتی، معدنی و توسعه جنگلکاری استفاده شود.
احمد محمدیزاده با بیان اینکه پساب فاضلاب در شهرهای بوشهر، گناوه و دیلم بدون استفاده در طبیعت رها میشود تصریح کرد: این پساب فاضلاب میتواند نقش مهمی در صنایع آببر، فضا سبز و درختکاری داشته باشد.
وی استفاده از پساب فاضلاب در حل مشکلات شهرکهای صنعتی و واحدهای معدنی را یک ضرورت دانست و بیان کرد: با توجه به همجواری تصفیهخانه فاضلاب بوشهر با شهرکها صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی، انتقال پساب آن در صنایع آببر در اولویت قرار گرفته شود.
رفع مشکل دفع فاضلاب بوشهر
نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی در نشست بررسی مشکلات محلات جنوبی شهر بوشهر یکی از مشکلات زیست محیطی در نقاط ساحلی را عدم دفع صحیح فاضلاب دانست و بیان کرد: مناطق جنوبی شهر بوشهر از دفع فاضلاب دچار مشکل و خواستار حل این مطالبه هستند که این مهم باید در اولویت برنامه شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر قرار بگیرد.
عبدالکریم جمیری با تأکید بر تشکیل جلسه کاربردی برای هماهنگی لازم در اجرایی شدن طرح جمعآوری در نقاط جنوبی بوشهر اضافه کرد: بسیاری از مشکلات زیست محیطی به سبب بیتوجهی به اجرا طرح فاضلاب، گسترش یافته که حل شدنی است.
نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات زیرساختی مناطق جنوبی شهر بوشهر تصریح کرد: یکی از مشکلات مهم این نقاط جمعآوری و دفع فاضلاب و لازم است در کوتاهترین زمان این مشکل برطرف شود.
وی پیگیری مستمر برای تحقق این مطالبات مردم را یک ضرورت دانست و بیان کرد: محلات تنگکهای بوشهر هم با این معضل مواجه هستند که باید طرح فاضلاب در همه شهر بوشهر اجرایی شود.
جذب بودجه ملی برای طرح فاضلاب بوشهر
معاون امور عمرانی استاندار بوشهر هم با بیان اینکه دفع صحیح فاضلاب یکی از اولویتهای وزارت نیرو در نقاط ساحلی است گفت: اکنون طرح فاضلاب در سه شهر بوشهر، گناوه و دیلم اجرایی شده که باید این طرح در همه نقاط این شهرها گسترش یابد.
محمد هادی رستمیان استفاده از طرح جمعآوری فاضلاب را حق مسلم مردم ساحلنشین دانست و بیان کرد: طرح فاضلاب شهر بوشهر در همه نقاط باید اجرا شود و اکنون مناطق جنوبی شهر بوشهر از این طرح استفاده نمیکنند.
وی حل مشکل دفع فاضلاب در نقاط جنوبی شهر بوشهر را مورد تأکید قرار داد و افزود: جذب بودجه ملی برای تسریع در اجرا طرح فاضلاب بوشهر و بهرهمندی همه نقاط این شهر نیازمند ارائه در کمیسیون ماده ۲۳ است.
پساب فاضلاب به عنوان یکی از کالاهای قیمتی باید مورد استفاده قرار گیرد و به جای آنکه عاملی برای بروز مشکلات زیست محیطی باشد، استفاده مناسبی از آن شود که هم باعث ایجاد اشتغال و هم زمینهساز کسب درآمد باشد.
در شرایط کمآبی استان بوشهر و نیازهای فراوان برای تأمین آب، انتظار میرود که تصفیه پساب و استفاده از آن در بخشهای صنعت و کشاورزی در دستور کار قرار گیرد.
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