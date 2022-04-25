برتری فولاد سپاهان در خانه حریف/ شاملی یک گام به فینال نزدیک شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین دیدار از مرحله پلی‌آف لیگ برتر هندبال ایران دوشنبه شب پنجم اردیبهشت ماه، تیم نیروی زمینی شهید شاملی کازرون موفق شد با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ مقابل ذوب‌آهن اصفهان به پیروزی دست یابد.

در این دیدار که به میزبانی سالن ملت اصفهان برگزار شد ذوب‌آهن میزبان نیمه نخست را با نتیجه ۱۰ بر ۹ مقابل حریف واگذار کرد. دیدار دو تیم در نیمه دوم نیز پایاپای دنبال شد و در نهایت این نیروی زمینی شهید شاملی کازرون بود که با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ مقابل نماینده اصفهان به پیروزی دست یافت.

در ۱۵ دقیقه اول بازی شاهد مصاف پایاپای دو تیم بود و چند سیو زیبا از علی رحیمی و فواد فرهادی دروازه‌بانان دو تیم بازی را جذاب‌تر نمود.

در دقیقه ۱۶ برای اولین بار در این نیمه ذوب‌آهن از حریف با یک گل پیشی گرفت اما این نتیجه تا دقیقه ۱۹ بیشتر دوام نیاورد و شهید شاملی کازرون با یک گل از ذوبی‌ها پیش افتاد.

در دقیقه ۲۱ برای اولین بار شهید شاملی اختلاف را به دو گل رساند اما در دقیقه ۲۵ ذوب‌آهن با حساب ۹ بر ۸ باز هم جلو افتاد. در نهایت نیمه نخست این دیدار با نتیجه ۱۰ بر ۹ به سود نیروی زمینی شهید شاملی کازرون به پایان رسید.

شهید شاملی نیمه دوم را با برتری آغاز کرد و اختلاف را در ۵ دقیقه اول به ۳ گل رساند. سیوهای علی رحیمی و فرصت‌طلبی بازیکنان شاملی در فاز تهاجمی سبب شد در دقیقه ۱۲ نیمه دوم نتیجه ۱۶-۱۱ به سود نماینده کازرون شود.

در ادامه کار تلاش‌های ذوب‌آهن اصفهان بدون نتیجه ماند و تنها با دو اختلاف امتیاز ذوبی‌ها نتیجه را به نیروی زمینی شهید شاملی کازرون واگذار کردند.

در دومین دیدار از مرحله پلی‌آف لیگ برتر هندبال ایران تیم سپاهان اصفهان موفق شد با نتیجه ۲۳ بر ۲۲ مقابل مس کرمان به پیروزی دست یابد و با این نتیجه شانس رسیدن اصفهانی‌ها به دیدار نهایی رقابت‌های لیگ برتر هندبال ایران افزایش یافت.

در این دیدار که به میزبانی مس کرمان و در سالن شهید تجلی کرمان برگزار شد، نیمه اول برای هر دو تیم پایاپای دنبال شد و در نهایت دو تیم به تساوی در نیمه اول دیدار با نتیجه ۱۱ بر ۱۱ رضایت دادند.

فشار بازی در نیمه دوم سبب شد تا در ۵ دقیقه ابتدایی بازی تنها یک گل به ثمر رسید و به محض زدن گل از سوی یکی از تیم‌ها دیگر تیم گل خورده را جبران می‌کرد و این بازی تا دقیقه ۵۰ با تساوی دنبال شد.

در دقیقه ۲۶ نیمه دوم سپاهان اختلاف خود را به دوگل رساند و برتری خود را نیز در ادامه حفظ کرد.

در پایان بازی گرچه مس فشار زیادی به دروازه حریف آورد و اختلاف را به حداقل رساند اما در نهایت این سپاهان اصفهان بود که با پیروزی به خانه بازگشت.

در ادامه این مرحله و در دور برگشت، یکشنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه دو مسابقه به شرح زیر برگزار می‌شود:

سپاهان اصفهان – مس کرمان (به میزبانی اصفهان)

شهید شاملی کازرون – ذوب آهن اصفهان (به میزبانی کازرون)