اولویت جذب در شرکت های نفت و گاز دهلران با نیروی های بومی است

به گزارش خبرنگار مهر، لطیف صادقی ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی هفته کار و کارگر شهرستان دهلران اظهار کرد: در مواردی مشاهده شده که در بحث پرداختیها کارگران بومی و غیر بومی نا عدالتیهای وجود دارد که باید دستگاههای مرتبط و شرکتهای فعال منطقه به این مهم توجه جدی داشته باشند تا عدالت در پرداختیها یکسان شود.
وی با اشاره به اینکه امروز معرفی افراد برای اشتغال در شرکتهای منطقه بر اساس مصوبه کمسیون کارگری استان و شورای تأمین صورت میگیرد، گفت: خوشبختانه عدالت معرفی افراد برای اشتغال در شرکتهای فعال رعایت میشود و بر اساس سامانه کار یا بی افراد معرفی میشوند.
فرماندار دهلران گفت: امروز سامانه کاریابی برمدار قانون و بدون توجه به نظر افراد و لابی و تنها بر اساس شاخصهای مشخص شده سامانه و نظارت اعضای شورای تأمین معرفی میشوند.
صادقی افزود: با توجه به تعداد شرکتهای فعال نفت و گاز در شهرستان، نیروهای بومی در اولویت جذب هستند.
وی اضافه کرد: همه شرکتهای مستقر در شهرستان باید در مسیر جذب نیرو بومی گام بردارند و بر اساس قانون مطالبات کارگران با رعایت آیتمهای قانونی پرداخت کنند.
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