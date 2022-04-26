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۶ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۷:۲۸

همزمان با سراسر کشور؛

پروژه های فرهنگی و مذهبی بنیاد برکت در گیلان بهره برداری شد

پروژه های فرهنگی و مذهبی بنیاد برکت در گیلان بهره برداری شد

رشت- رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در گیلان گفت: ۶۹ پروژه فرهنگی و مذهبی بنیاد برکت در استان گیلان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرمی امروز (سه شنبه) اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌هایی ستاد اجرایی فرمان امام در کشور امروز شاهد بهره برداری ۱۱۰ پروژه فرهنگی و مذهبی در سطح کشور بودیم.

رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) گیلان با بیان اینکه امروز ۶۹ پروژه ستاد اجرایی فرمان امام در استان در قالب مسجد به بهره بردای رسید، افزود: در سال ۱۴۰۱ شاهد افزایش اجرای پروژه‌های فرهنگی. مذهبی در استان گیلان خواهیم بود.

مسجد پیر مختار شهر احمد سرگوراب شفت امروز همزمان با ۱۱۰ پروژه بنیاد برکت به صورت ویدئو کنفرانس توسط «عارف نوروزی» رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) کشور افتتاح شد.

کد مطلب 5476028

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