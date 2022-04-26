به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رهام رضایی سه شنبه شب در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه روز سه شنبه خبری تحت عنوان تیراندازی منجر به جرح یکی از شهروندان در حوالی بیمارستان کنگان از طریق مرکز کنترل و فرماندهی اعلام که مأمورین کلانتری جهت بررسی موضوع و اقدامات لازم در کمترین زمان ممکن در محل حاضر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کنگان بیان کرد: با حضور مأموران در محل مشاهده شده است فردی با هویت معلوم با اسلحه کلت کمری به سمت شخص دیگری تیراندازی که از ناحیه پا و شقیقه مورد اصابت گلوله قرار گرفته و توسط اورژانس راهی بیمارستان شده است و در حال حاضر تحت مداوا و مراقبت است.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه ضارب به محض اقدام به تیراندازی و قبل از فرار توسط مردم در محل دستگیر و تحویل پلیس شده است اشاره کرد: در بررسی‌های به عمل آمده و مصاحبه با متهم علت تیر اندازی را اختلافات بین فردی اعلام کرده است.

سرهنگ رضایی اضافه کرد: متأسفانه برخی افراد ناآگاه با اظهار نظرهای غیر کارشناسانه در فضای مجازی موجب ایجاد احساس ناامنی در بین مردم شهرستان کنگان شده‌اند، این در حالی است که این تیراندازی صرفاً به دلیل اختلافات قبلی بوده و ارتباطی به امنیت عمومی ندارد.

وی تصریح کرد: امنیت عمومی شهروندان خط قرمز پلیس بوده و صاحبان رسانه و کاربران فضای مجازی باید بین امنیت عمومی که در آن جان عموم شهروندان بدون دلیل خاصی مورد تهدید قرار می‌گیرد با یک درگیری بین فردی که ریشه در اختلافات قبلی دارد تفاوت قائل شوند.

این مقام انتظامی در پایان، مردم شریف شهرستان کنگان را به پرهیز از انتشار اخبار کذب و یا غیر موثق دعوت کرد و آنها را به همیاری و تعامل با پلیس در تأمین امنیت از طریق سامانه ۱۱۰ فرا خواند.