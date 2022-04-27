کودکان چگونه سیگاری می شوند/ تاثیر تبلیغات صنعت دخانیات

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا حیدری، با اشاره به اینکه کودکانی که در معرض دود سیگاری‌ها هستند، سیگاری‌های تحمیلی محسوب می‌شوند، خاطرنشان کرد: این در شرایطی است که تبلیغات سیگار می‌تواند کودکان را در آینده تشویق به سیگار کشیدن کند.

وی افزود: مطالعات بیانگر این موضوع است که اغلب سیگاری‌ها از کودکی سیگار کشیدن را تجربه و شروع کرده‌اند.

حیدری با بیان اینکه روند اعتیاد به سیگار به این صورت است که این افراد ابتدا گهگاه سیگار را تجربه می‌کنند، سپس به صورت یک عادت روزانه درخواهد آمد، اضافه کرد: صنعت دخانیات بر این پایه استوار شده که سیگاری‌ها مصرف سیگار را انتخاب کرده‌اند و آزادی برای انتخاب، شعاری است که صنعت دخانیات آن را به طور فاحشی برای اهداف نادرست خود مورد سوءاستفاده قرار می‌دهد.

وی گفت: در هر حال این موضوع واضح است که کودکان درباره مصرف سیگار نمی‌توانند انتخابی آزاد و از روی آگاهی داشته باشند، مدارکی که در رابطه با صنعت داخلی دخانیات در دادگاه‌های قضائی آمریکا ارائه شد به طور آشکاری بیان می‌کند که چگونه و با چه شدتی شرکت‌های دخانیات برای ترغیب کودکان به مصرف سیگار فعالیت می‌کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه آگهی‌های تبلیغاتی دخانیات به طور خاص بچه‌ها را هدف قرار می‌دهند تاکید کرد: هرچند که این مسئله به شدت توسط شرکت‌های دخانیات انکار می‌شود اما مدارک ثابت شده آن موجود است.

وی افزود: نتیجه این اعمال آن است که بچه‌ها نگرش مثبت‌تری نسبت به مصرف دخانیات پیدا می‌کنند و تشویق می‌شوند تا مصرف آن را آزمایش کنند، همچنین عوامل دیگری که بر روی سیگارکشیدن بچه‌ها اثر می‌گذارد شامل الگوبرداری از والدین، معلمان و هم‌سن‌وسالان است.

حیدری با اشاره به اینکه کودکان از بیماری‌هایی که مصرف سیگار می‌تواند باعث بروز آنها شود، آگاهی ندارند توضیح داد: آنها فکر می‌کنند که مبتلا شدن به بیماری‌های شدید و خطرناک مخصوص سنین بالاست.

وی با بیان اینکه ما بیشتر، بزرگسالان را تشویق به ترک سیگار می‌کنیم تا اینکه از مصرف سیگار توسط کودکان پیشگیری کنیم، گفت: البته این به این معنی نیست که باید از کوشش برای انجام برنامه‌های آموزشی در مورد جوانان دست برداریم، بلکه به این مفهوم است که تمرکز صرف بر این موضوع و نادیده گرفتن فعالیت‌های دیگر در این زمینه منطقی به نظر نمی‌رسد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاکید کرد: بحرانی‌ترین زمان برای شروع سیگار دوران بلوغ است، در این سنین کودکان مدارس ابتدایی خود را تمام کرده‌اند و زمانی که به سطوح بالاتر تحصیلی جدید وارد می‌شوند، نسبت به دانش‌آموزان با سنین بالاتر در این مقطع، در پایین‌ترین رده خود قرار دارند.

وی افزود: فشارهای اجتماعی در این زمان بالاست و بچه‌ها برای پیدا کردن هویت و تثبیت موقعیت خود در میان گروه هم‌سن و سال دچار کشمکش و تقلا می‌شوند.

حیدری ادامه داد: هر چیزی که ممکن است به نوجوانان القا کند که بالغ به نظر بیایند این افراد را وسوسه می‌کند که آن را تجربه کنند.

ممنوعیت تبلیغات دخانیات، بالا بردن قیمت از طریق مالیات، اجرای برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی عمومی، هشدارهای جدی و تأثیرگذاری بهداشتی، عدم استعمال سیگار در اماکن عمومی به عنوان یک رفتار طبیعی و عادی، ممنوعیت فروش محصولات دخانی به کودکان، کاهش سمیت (توکسیستی) دود حاصل از دخانیات، حمایت از ترک سیگار، توجه به اصلاح قوانین و ارزیابی و پایش منظم کودکان و جوانان از جمله راهکارهای کاهش مصرف دخانیات است که عضو هیئت علمی دانشگاه ضرورت اجرای آن را مورد تاکید قرار داد.

وی در ادامه به فعالیت‌های مرکز تحقیقات کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با هدف کنترل و کاهش مصرف دخانیات اشاره کرد و افزود: در این مرکز تلاش می‌شود تا جامعه‌ای عاری از دخانیات داشته باشیم.