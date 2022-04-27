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۷ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۸:۱۵

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

اشتغال و حمل و نقل مسئله مهم مهرگان است

اشتغال و حمل و نقل مسئله مهم مهرگان است

قزوین_ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مهرگان با تراکم جمعیتی بالا نیازمند نگاه ویژه است و مسائلی نظیر اشتغال و حمل و نقل عمومی باید مورد توجه قرار بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظهر چهارشنبه در جمع مردم شهرک مهرگان اظهار کرد: مهرگان با تراکم جمعیتی بالا نیازمند نگاه ویژه است و مسائلی نظیر اشتغال و حمل و نقل عمومی باید مورد توجه قرار بگیرد و ما تلاش می‌کنیم در راستای حل مشکلات این منطقه گام برداریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به مطالبه جوانان نسبت به تعطیلی کارخانه تولی پرس و راه اندازی این شرکت اذعان کرد: موضوع اشتغال و رفع این دغدغه مهم جوانان در دستور کار و اولویت برنامه‌های دولت قرار دارد و ما در راستا از هیچ تلاشی کوتاهی نمی‌کنیم.

کد مطلب 5477050

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