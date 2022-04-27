به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد باباخانی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست ستاد ستاد هماهنگی و عملیاتی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان استان که با حضور مدیران دستگاه‌های مختلف برگزار شد، اظهار کرد: این ستاد با هدف توسعه کمی و کیفی شرکت‌های دانش‌بنیان استان کرمانشاه و افزایش حداقل ۲ برابری تعداد شرکت‌ها تشکیل شده است.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب شعار سال ۱۴۰۱ را با عنوان تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین نامگذاری کردند و تلاش برای تحقق این شعار اولویت اصلی دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های مختلف در استان کرمانشاه است.

معاون اقتصادی استاندار کرمانشاه تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب برای سال ۱۴۰۱ هدف گذاری کمی برای شعار سال تعیین کردند و افزایش ۲ برابری تعداد شرکت‌های دانش بنیان باید به صورت کیفی محقق شود.

باباخانی بیان کرد: دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف موظف هستند در قالب یک برنامه، مشوق‌ها و ظرفیت‌های مجموعه و هم چنین موانع و مشکلاتی موجود در مسیر هدف گذاری‌های صورت گرفته را ارائه دهند تا در راستای اجرایی شدن آن‌ها اقدام شود.

وی بر ضرورت برنامه‌ریزی بلندمدت دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف برای توسعه واحدهای دانش بنیان تاکید کرد و گفت: تحقق شعار سال تنها منحصر به همان سال نیست و دستگاه‌ها باید علاوه بر برنامه یک ساله برنامه چهار ساله هم برای توسعه این واحدها ارائه دهند.

باباخانی به ظرفیت مناسب توسعه واحدهای دانش بنیان در حوزه سلامت اشاره کرد و افزود: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در صورت فراهم کردن بستر خریداری محصولات تولیدی شرکت‌های دانش بنیان حوزه سلامت توسط سازمان غذا و دارو شاهد یک جهش در توسعه کمی و کیفی در واحدهای فعال این حوزه خواهیم بود.