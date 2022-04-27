به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، این شورا همزمان با فرارسیدن آخرین جمعه ماه مبارک رمضان که از سوی امام راحل به نام روز جهانی «قدس» نامگذاری شده است، بیانیهای صادر کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«آمادگی جوانان فلسطینی و قدرتنمایی مجموعههای ارزشمند جهادی و اعداد قوّه به صورت مستمر، فلسطین را روز به روز قدرتمندتر و دشمن غاصب را روز به روز ناتوانتر و زبونتر خواهد کرد.» امام خامنه ای (مد ظله العالی)
در روزگاری که تمام ابرقدرتهای جهان تلاش داشتند نام فلسطین را در تاریخ به فراموشی بسپارند، بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) با تدبیری حکیمانه و تاریخی، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به نام روز قدس نامگذاری کردند و با این اقدام، معادلات شوم دنیای استکبار را به هم ریختند.
«روز قدس» از همان بدو شکلگیری موجب ایجاد خط وحدتی منسجم میان امت اسلامی و همچنین موجب زنده ماندن آرمان آزادی فلسطین و برملا شدن ظلم صهیونیستهای غاصب، شد و تا امروز توجه تمام جهانیان را به این مسئله مهم جهان اسلام، جلب کرده است.
حتی روز قدس در سالیان گذشته آنقدر بسط و گسترش پیدا کرده که به نماد مبارزه علیه اشغالگری و زورگویی در میان مسلمانان و تمامی آزادی خواهان جهان تبدیل گشته و نقش بیبدیلی در به شکست کشاندن نقشههای شوم و ضد بشری متجاوزان و زورگویان جهان همانند آمریکا و اسرائیل علیه مردم فلسطین داشته است.
اقدام امام خمینی(ره) منجر به پایهریزی تشکیل یک جبهه مقاومت برای مقابله با اشغالگران قدس نیز گشت که امروز این جبهه مقاومت، استوارتر از همیشه در کمال عزت و اقتدار از حق و مظلوم دفاع میکند و مردم فلسطین و رزمندگان جبهه مقاومت به برکت رهبری ولی امر مسلمین جهان، هیمنه رژیم اشغالگر قدس را شکسته و حتما این حرکت به نابودی غده سرطانی اسرائیل منجر خواهد شد.
در شرایط کنونی که صهیونیستها بیش از هر زمان دیگری با بیداری امت اسلامی و همچنین افزایش عملیاتهای ضدصهیونیستی در داخل سرزمینهای اشغالی مواجه هستند، راهپیمایی جهانی روز قدس اهمیت بسیار زیادی دارد و موجب دلگرمی مردم مظلوم فلسطین و تمام مظلومان جهان شده و خشم و عصبانیت اشغالگران صهیونیست و حامیان آنها را رقم میزند.
شورای نگهبان ضمن تأکید بر حمایت همه جانبه مردم و نظام اسلامی از حقوق ملت مظلوم فلسطین، همراه و همدل با مردم همیشه در صحنه و آزاده ایران اسلامی، جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان این رژیم منحوس را محکوم کرده و اعلام میدارد که از هیچ کمکی در راستای آزادی قدس شریف فروگذار نخواهد کرد.
نظر شما