حمید جوادی تهیهکننده برنامه تلویزیونی «عصر» شبکه افق در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تأیید خبر عود کردن مجدد علائم بیماری نادر طالبزاده مجری و برنامهساز باسابقه تلویزیون، گفت: تا روز چهارشنبه گذشته حال عمومی ایشان خوب و رو به بهبودی بود، اما از روز چهارشنبه مجدد به دلیل نارسایی قلبی در بیمارستان بستری شدند. با این حال هنوز کمی قادر به صحبت کردن است.
وی در پایان تأکید کرد همه مردم برای سلامت این هنرمند دعا کنند.
همچنین وحید جلیلی قائممقام رییس سازمان صدا و سیما در امور فرهنگی درباره حال این کارگردان در صفحه شخصی خود نوشت: «حاج نادر عزیزمان سردار سرافراز جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی لحظات سختی را در اتاق مراقبتهای ویژه میگذارند. از همه دوستان التماس دعا. انشاءالله به برکت دعاهای خالصانه مومنین این بار هم به خط مقدم برگردد و سایهاش مستدام باشد.»
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