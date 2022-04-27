میزان ذخیره سدهای سیستان و بلوچستان ۳۴ درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان، محمدامین بارانی اظهار داشت: حجم آب موجود در مخازن سدهای سیستان و بلوچستان ۲۹ درصد حجم کل مخازن است‌.

وی بیان کرد: سد ماشکید شهرستان سراوان با ظرفیت ۶۷ میلیون مترمکعب هم‌اینک حجم آب موجود در مخزن این سد ۲۸.۶۲ میلیون مترمکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۴ درصد کاهش داشته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان افزود: سد خیرآباد شهرستان نیکشهر با ظرفیت ۲۷.۳ میلیون مترمکعب با حجم آب موجود ۱۹ میلیون مترمکعب در مقایسه با سال آبی قبل ۱۱ درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: سد پیشین سرباز نیز با ظرفیت ۱۷۵ میلیون مترمکعب هم‌اینک دارای حجم آبگیری ۷۹.۱۱ میلیون مترمکعب است که نسبت به سال قبل ۱۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

بارانی گفت: از مجموع ظرفیت ۱۰.۸ میلیون مترمکعبی سد شی‌کلک شهرستان چابهار ۹.۷۵ میلیون مترمکعب آن آبگیری و ذخیره شده که نسبت به سال قبل ۳۰۶ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: همچنین ذخیره آب موجود در سد «زیردان» شهرستان چابهار با ظرفیت ۲۰۷ میلیون مترمکعب، هم‌اینک ۱۳۹.۶۶ میلیون مترمکعب است که نسبت به سال آبی قبل ۱۲ درصد افزایش داشته است.