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۷ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۹:۳۰

دادستان کل آمریکا خبر داد؛

توقیف و فروش اموال ثروتمندان روس و تحویل آن به اوکراین

توقیف و فروش اموال ثروتمندان روس و تحویل آن به اوکراین

آمریکا در صدد است تا با توقیف و فروش اموال ثروتمندان حامی پوتین، پول حاصل از این اقدام را به اوکراین بدهد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان، «مریک گارلند» دادستان کل آمریکا اعلام کرد که دولت «بایدن» قصد دارد با مصوبه ای قانونی، برخی از درآمدهای حاصل از فروش اموال مصادره‌ ای الیگارش‌های روس را مستقیماً به اوکراین بدهد.

دادستان کل آمریکا در این خصوص گفت: وزارت دادگستری با راه اندازی یک واحد جدید به اجرای تحریم ها علیه مقامات دولتی و الیگارش های روسیه نظارت می‌ کند.

یک ماه قبل پلیس اسپانیا به درخواست وزارت دادگستری آمریکا یک قایق تفریحی لوکس ۹۰ میلیون دلاری متعلق به یکی از نزدیکان ولادیمیر پوتین را در آبهای دریای مدیترانه توقیف کرده‌ بود.

کد مطلب 5477107

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    نظرات

    • ناظمی IR ۰۰:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۸
      0 0
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      جنگل! آمریکا با مهاجرین و سرمایه گذاری خارجی آمریکا شده است.
    • IR ۰۰:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۸
      0 0
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      نمیکنم کار درستیه ولی برای این نسل کشی چیکار میشه کرد
    • IR ۰۰:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۸
      0 0
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      اخه این میلیاردر های بیچاره چیکار کردند
    • IR ۱۲:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۸
      0 0
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      جنایات و تجاوزات آمریکا که بیشتر بوده چطوره دنیا هم براش همین تصمیم رو بگیره

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