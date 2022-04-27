توقیف و فروش اموال ثروتمندان روس و تحویل آن به اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان، «مریک گارلند» دادستان کل آمریکا اعلام کرد که دولت «بایدن» قصد دارد با مصوبه ای قانونی، برخی از درآمدهای حاصل از فروش اموال مصادره‌ ای الیگارش‌های روس را مستقیماً به اوکراین بدهد.

دادستان کل آمریکا در این خصوص گفت: وزارت دادگستری با راه اندازی یک واحد جدید به اجرای تحریم ها علیه مقامات دولتی و الیگارش های روسیه نظارت می‌ کند.

یک ماه قبل پلیس اسپانیا به درخواست وزارت دادگستری آمریکا یک قایق تفریحی لوکس ۹۰ میلیون دلاری متعلق به یکی از نزدیکان ولادیمیر پوتین را در آبهای دریای مدیترانه توقیف کرده‌ بود.