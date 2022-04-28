طرح بایدن برای توقیف دارایی های الیگارش های روس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، کاخ سفید اعلام کرد که «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا روز پنجشنبه لایحه‌ای را به کنگره پیشنهاد خواهد کرد که اجازه می‌دهد تا دارایی‌های کارآفرینان روسی که غرب آنها را الیگارش های حکومت روسیه می نامد، توقیف شده و از آنها به نفع اوکراین استفاده شود.

در بیانیه کاخ سفید در این زمینه آمده است: امروز، رئیس جمهور بایدن پیشنهادهایی را برای یک بسته قانونی جامع ارائه خواهد کرد که اختیارات دولت ایالات متحده را برای پاسخگو کردن دولت روسیه و الیگارش های روسی گسترش می‌دهد

خاطرنشان می‌شود که این طرح با همکاری وزارت خزانه داری، وزارت دادگستری، وزارت خارجه و وزارت بازرگانی ایالات متحده طراحی و توسعه یافته است.

در طرح مذکور خاطرنشان شده است: این بسته پیشنهادی اختیارات جدیدی را برای مصادره اموال مرتبط با دزدسالاری روسیه ایجاد می‌کند و به دولت اجازه می‌دهد تا از درآمدهای حاصله برای حمایت از اوکراین استفاده کند و ابزارهای اجرای قانون را بیشتر تقویت کند.

هدف این لایحه، «ساده سازی فرآیند دستگیری و مصادره دارایی‌های الیگارش های روسی، گسترش فهرست دارایی‌های مشمول توقیف، و تضمین جریان درآمد به نفع اوکراین» است.

پیشنهادهای بایدن همچنین برای گسترش منابع برای تعامل با شرکای خارجی ایالات متحده برای مصادره دارایی‌های مرتبط با فساد در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، طبق بیانیه کاخ سفید، بایدن روز پنجشنبه درخواستی نیز برای کمک نظامی بیشتر به کی یف به کنگره ارسال خواهد کرد.