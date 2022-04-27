۴۰ سایت الگویی و ترویجی در آذربایجان غربی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بیتا احمدیان عصر چهارشنبه در جلسه کارگروه فنی برنامه جامع ترویج در حوضه دریاچه ارومیه طرح بهکاشت، اظهار کرد: سازماندهی، توانمند سازی و مشارکت ذینفعان محلی در استقرار راهکارهای سازه‌ای ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی، ارتقای بهره وری اقتصادی _فیزیکی آب در ۶۰ درصد آب باقیمانده و همچنین توانمندسازی و سازماندهی کشاورزان برای اجرای سامانه‌های نوین آبیاری و به طور کلی ارتقای بهره وری آب و کاهش مصرف آب کشاورزی از اهداف اجرای این طرح است.

وی تصریح کرد: به دلیل تأخیر در تخصیص اعتبارات اجرای این طرح، این طرح با هزینه کرد ۱۹ میلیارد ریال با جدیت و اهتمام بیشتری تا دو ماه آینده در سطح ۴۰ روستا اجرایی می‌شود.

احمدیان افزود: برنامه جامع آموزشی، ترویج و مشارکت کشاورزان در مدیریت یکپارچه آب و استقرار کشاورزی پایدار با نام طرح تحولی ترویج در طی سال‌های ۹۵ تا ۹۸ در طی سه فاز در سطح ۳۵ کانون و۹۵ سایت جامع الگویی ترویجی در ۲۰ محصول زراعی و باغی اجرایی شده است که در سال ۹۹ نیز در سطح ۱۰ کانون و۲۱ روستا و ۹ محصول عملیاتی شد.

وی همچنین اضافه کرد: ۶۳ کارگاه آموزشی و ترویجی، ۲۱ روز مزرعه، ۲۱ روز انتقال یافته‌های پژوهشی در سطح ۲۱ روستای استان در سال ۹۹ برگزار شد و ۱۲ هزار جلد بروشور ترویجی و هزار عدد DVD آموزشی تهیه و بین کشاورزان توزیع شد.

شریفی مقدم مجری ملی برنامه جامع ترویج برای احیای دریاچه ارومیه نیز در ادامه ضمن تقدیر از فعالیت‌های مطلوب انجام گرفته در سال‌های گذشته در سطح استان بر لزوم همپوشانی و هم افزایی تمامی فعالیت‌های ترویجی و آموزشی با بخش‌های آب و خاک، باغبانی، زراعت و مکانیزاسیون در خصوص اجرای طرح بهکاشت در ۴۰ سایت الگویی ترویجی در سطح استان تاکید کرد و در زمینه نحوه اجرای طرح در راستای سایر طرح‌های وزارت در احیای دریاچه ارومیه توضیحات لازم را ارائه کرد.