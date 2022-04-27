بیش از ۱۴۹ میلیون دُز واکسن در سطح کشور تزریق شده است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عین اللهی در نشست شورای اداری شهرستان آبیک که بعدازظهر چهارشنبه برگزار شد اظهار کرد: ایران در سال‌های گذشته قدرت خود را در عرصه دفاع مقدس، علم و پزشکی نشان داده است و مواجه شدن آن با مسئله کرونا نیز بسیار قابل تقدیر است چرا که ایران در مقابله با ویروس کرونا بسیار خوش درخشید.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اذعان کرد: یکی از مهم‌ترین کارها در زمان کرونا ساخت واکسن توسط دانشمندان و جهادگران ایرانی بود که این اقدام در شرایط تحریم‌های ناجوانمردانه رقم خورد و با تلاش دانشمندان ایرانی صحنه‌های زیبایی از علم و جهاد بر همگان مشخص شد.

وی تصریح کرد: در دوران کرونا شاهد بودیم که چگونه وقتی اعلام نیاز به حضور مردم شد، مردم پای کار آمدند.

این مسئول بیان کرد: در بحث واکسیناسیون بیش از ۱۴۹ میلیون دُز واکسن کرونا تزریق شد و مردم نوروز امسال توانستند با خیال آسوده‌تری به دید و بازدید بروند و این در حالی بود که تحریم‌های ناجوانمردانه آمریکا و غرب علیه کشور و ملت ایران همچنان ادامه داشت.

وی افزود: با گذشت سال‌های متمادی از پایان هشت سال جنگ تحمیلی و دفاع مقدس امروز همچنان جنگ در جبهه دیگری ادامه دارد و چه بسا جنگ امروز سخت‌تر از هشت سال دفاع مقدس است.

این مسئول با اشاره به مفید بودن سفرها و دیدارهای چهره به چهره هیأت دولت و رئیس جمهور عنوان کرد: امروز بیستمین سفر استانی هیأت دولت و رئیس جمهور طی هشت ماه گذشته انجام شد که در هر سفر شاهد اقدامات مفید و پرباری بودیم.

وی توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان را ملزوم دانست و عنوان کرد: توجه به حوزه دانش بنیان بسیاری از مشکلات را رفع می‌کند و این موضوع باعث جلوگیری از خروج ارز از کشور می‌شود.

این مسئول با اشاره به مالکیت ۳ هزار مترمربع بیمارستان تاکید کرد: بیمارستان دولتی شهدای آبیک از وضعیت مناسبی برخوردار نیست که با توجه به جمعیت شهرستان آبیک لازم است امکانات این بیمارستان ارتقا و مساحت آن افزایش پیدا کند.

وی افزود: با کمک خیرین امیدواریم بیمارستان به پیشرفت ۵۰ درصدی برسد و با مساعدت دولت این پروژه تکمیل شود و شاهد افتتاح آن باشیم.

این مسئول در پایان گفت: سیاست ما تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام است، و در حال حاضر ما نمی‌توانیم پروژه‌ای را کلنگ‌زنی کنیم و لازم است با ورود خیرین در این حوزه اجرای پروژه یاد شده را آغاز کنیم و با کمک دولت به اتمام برسد و مردم از خدمات آن بهره‌مند شوند.