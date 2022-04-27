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۷ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۱:۱۳

منطقه مهرگان نیازمند یک درمانگاه تخصصی است

منطقه مهرگان نیازمند یک درمانگاه تخصصی است

قزوین - نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی گفت: منطقه مهرگان نیازمند یک درمانگاه تخصصی برای مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی در جلسه شورای اداری شهرستان البرز که با حضور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ظهر چهارشنبه برگزار ش اظهار کرد: در راستای قراردادهای سفید امضا باید اقدام جدی انجام شود و در این راستا نیز نظارت‌ها باید باید افزایش پیدا کند.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی موجود ما خواستار تعیین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان هستیم.

وی افزود: با توجه به جمعیت ساکنین منطقه مهرگان نیازمند یک درمانگاه تخصصی در مهرگان هستیم.

وی در پایان گفت: شهر اقبالیه نیز از شهرهای پرجمعیت استان قزوین است و نیازمند تأسیس درمانگاه تأمین اجتماعی است.

کد مطلب 5477179

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