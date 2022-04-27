به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی در شورای اداری شهرستان قزوین که عصر چهارشنبه در فرمانداری شهرستان قزوین برگزار شد اظهار کرد: بانوان استان قزوین تربیت نسلی فرهیخته را به عهده دارند چنانچه شهیدانی همچون لشگری، بابایی و ابوترابی نتیجه تربیت بانوان این شهر هستند.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: مسئله فقر فضای فرهنگی، آموزشی و کتابخانه‌ای در سطح شهر احساس می‌شود و مکان ویژه‌ای مانند پارک بانوان، فرهنگسرا و ورزشگاه ویژه بانوان وجود ندارد.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۷۰ سال از عمر بیشتر مراکز درمانی و درمانی می‌گذرد و رتبه استان قزوین در حوزه سرانه تخت‌های بیمارستانی ۲۹ است.

این مسئول با اشاره به نیاز استان قزوین برای احداث بیمارستان تخصصی زنان بیان کرد: لازم است بازنگری ویژه‌ای در وزارت کشور در خصوص نواحی منفصل شهری انجام شود تا وضعیت نابسمان نواحی منفصل شهری از جمله چوبیندر، مهرگان و ناصرآباد استان قزوین که نیازمند توجه ویژه هستند تغییر پیدا کند.

وی گفت: با توجه اینکه استان قزوین سالانه درگیر حوادثی نظیر سیل و زلزله است متأسفانه شاخص‌های مدیریت بحران بازنگری نشده و اعتبارات خوبی به این حوزه اختصاص داده نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه اورژانس انجیلاق هلال احمر که یک پایگاه بسیار بزرگ ملی است عنوان کرد: طرح اورژانس انجیلاق نیمه کاره باقی مانده و از ۱۸ پایگاه اورژانس فقط ۱۴ پ ای گاه احداث شده است که این نشان می‌دهد ما ۴ پ ای گاه از ردیف کشوری عقب هستیم.

این مسئول افزایش درجه اهمیت به مناطق محروم را لازم و ملزوم دانست و تاکید کرد: عدم انجام تقسیمات کشوری موجب شده چهار نماینده از استان قزوین در مجلس حضور داشته باشند و این در حالی است که ما نیازمند هفت نماینده در مجلس هستیم از سوی دیگر استان قزوین جزو ششمین استان پرجمعیت و کم نماینده کشور است که اگر تقسیمات کشوری در حوزه الموت، اقبالیه، آقابابا و طارم انجام شود امکان افزایش بودجه استان و تعداد نماینده‌ها در مجلس وجود دارد.

محمدبیگی در پایان با اشاره به نیاز ۲۰۰ میلیارد تومانی ورزشگاه شمال قزوین بیان کرد: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین ۱۶ مأموریت در عرصه بین‌المللی دارد اما متأسفانه عمده مأموریت‌های آن انجام نشده است که انتظار ما پذیرش دانشجویان خارجی و ادامه دهنده راه تمدن سازی است.