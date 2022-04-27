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۷ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۲:۱۲

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی:

قزوین در رتبه ۲۹ سرانه تخت‌های بیمارستانی کشور قرار دارد

قزوین در رتبه ۲۹ سرانه تخت‌های بیمارستانی کشور قرار دارد

قزوین - نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی گفت: رتبه استان قزوین در حوزه سرانه تخت‌های بیمارستانی ۲۹ است.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی در شورای اداری شهرستان قزوین که عصر چهارشنبه در فرمانداری شهرستان قزوین برگزار شد اظهار کرد: بانوان استان قزوین تربیت نسلی فرهیخته را به عهده دارند چنانچه شهیدانی همچون لشگری، بابایی و ابوترابی نتیجه تربیت بانوان این شهر هستند.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: مسئله فقر فضای فرهنگی، آموزشی و کتابخانه‌ای در سطح شهر احساس می‌شود و مکان ویژه‌ای مانند پارک بانوان، فرهنگسرا و ورزشگاه ویژه بانوان وجود ندارد.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۷۰ سال از عمر بیشتر مراکز درمانی و درمانی می‌گذرد و رتبه استان قزوین در حوزه سرانه تخت‌های بیمارستانی ۲۹ است.

این مسئول با اشاره به نیاز استان قزوین برای احداث بیمارستان تخصصی زنان بیان کرد: لازم است بازنگری ویژه‌ای در وزارت کشور در خصوص نواحی منفصل شهری انجام شود تا وضعیت نابسمان نواحی منفصل شهری از جمله چوبیندر، مهرگان و ناصرآباد استان قزوین که نیازمند توجه ویژه هستند تغییر پیدا کند.

وی گفت: با توجه اینکه استان قزوین سالانه درگیر حوادثی نظیر سیل و زلزله است متأسفانه شاخص‌های مدیریت بحران بازنگری نشده و اعتبارات خوبی به این حوزه اختصاص داده نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه اورژانس انجیلاق هلال احمر که یک پایگاه بسیار بزرگ ملی است عنوان کرد: طرح اورژانس انجیلاق نیمه کاره باقی مانده و از ۱۸ پایگاه اورژانس فقط ۱۴ پ ای گاه احداث شده است که این نشان می‌دهد ما ۴ پ ای گاه از ردیف کشوری عقب هستیم.

این مسئول افزایش درجه اهمیت به مناطق محروم را لازم و ملزوم دانست و تاکید کرد: عدم انجام تقسیمات کشوری موجب شده چهار نماینده از استان قزوین در مجلس حضور داشته باشند و این در حالی است که ما نیازمند هفت نماینده در مجلس هستیم از سوی دیگر استان قزوین جزو ششمین استان پرجمعیت و کم نماینده کشور است که اگر تقسیمات کشوری در حوزه الموت، اقبالیه، آقابابا و طارم انجام شود امکان افزایش بودجه استان و تعداد نماینده‌ها در مجلس وجود دارد.

محمدبیگی در پایان با اشاره به نیاز ۲۰۰ میلیارد تومانی ورزشگاه شمال قزوین بیان کرد: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین ۱۶ مأموریت در عرصه بین‌المللی دارد اما متأسفانه عمده مأموریت‌های آن انجام نشده است که انتظار ما پذیرش دانشجویان خارجی و ادامه دهنده راه تمدن سازی است.

کد مطلب 5477207

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