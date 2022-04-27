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۷ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۳:۰۳

سیدمهدی رحمتی:

نتیجه را در زمین بازی نباختیم/ توانایی برگزاری بازی را نداشتند

نتیجه را در زمین بازی نباختیم/ توانایی برگزاری بازی را نداشتند

سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم با انتقاد از مسئولان برگزاری فینال جام حذفی گفت: آنها چون توانایی برگزاری این مسابقه را نداشتند با انجام دیدار در تهران مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار فینال سی و پنجمین دوره رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور از ساعت ۲۰:۴۰ دقیقه امروز چهارشنبه بین تیم های نساجی مازندران و آلومینیوم اراک در ورزشگاه آزادی برگزار شد که این دیدار با برتری یک بر صفر تیم مازنی به پایان رسید. مهرداد عبدی(۵۸) برای نساجی گل زد.

سیدمهدی رحمتی پس از نایب قهرمانی تیمش گفت: ابتدا عذرخواهی می کنم از هواداران اراکی که تا ورزشگاه آزادی آمدند اما ما شرمنده آنها شدیم. از همه کسانی که در این یک هفته توانشان را گذاشتند تا ما قهرمان شویم تشکر می کنم و شرمنده آنها هستم.

وی ادامه داد: مردم همه من را می شناسند. دوست دارم همیشه راست حرف بزنم. ما امروز در زمین بازی نتیجه را نباختیم. ببینید قبل از بازی چه بلایی سر ما آوردند و رختکن را قفل کرده بودند. نمی‌گذاشتند تیم ما برود داخل رختکن. این جای تاسف دارد برای مسئولان برگزاری بازی. به این نتیجه رسیدم اگر اینها نمی خواستند بازی در تهران برگزار شود به خاطر این بود که توانایی برگزاری این بازی را نداشتند.

رحمتی ادامه داد: اگر ما در این بازی شانس داشتیم می توانستیم برنده باشیم. چندین موقعیت خوب را ایجاد کردیم اما نتوانستیم از این فرصت ها استفاده کنیم. به بازیکنان تیمم تبریک می گویم. از هواداران هم تشکر می کنم و امیدوارم از ما حمایت کنند.

کد مطلب 5477220

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