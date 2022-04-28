اصلاح علائم راهنمایی و رانندگی در مسیر خلخال_پونل آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، معروف خسروی صبح پنجشنبه در بازدید از محور خلخال-پونل از آغاز تعمیر علائم راهنمایی و رانندگی در مسیر جاده خلخال به پونل در حوزه استحفاظی شهرستان خلخال خبر داد.

وی اضافه کرد: این علائم به علت ریزش سنگ و بهمن در فصل زمستان دچار آسیب و یا شکستگی شده بود که با حضور تیم‌های راهداری از روستای مجره تا انتهای حوزه خلخال تا نزدیکی ییلاق زندانه جاده پونل این علائم اصلاح گردید.

خسروی همچنین از اصلاح علائم عبور و مرور در مسیر جاده خلخال به اسالم خبر داد و گفت: به علت کولاک شدید در فصل زمستان، اکثر علائم در این مسیر به لحاظ شدت کولاک برف و باد شدید دچار خسارت شده و در چندین نقطه تیرهای برق روشنایی مسیر نیز دچار شکستگی شده است که اصلاح تابلو در این مسیر نیز انجام شد.

خسروی از همچنین از استقرار اکیپ‌های امداد رسان راهداری و جمعیت هلال احمر در گردنه الماس خبر داد و گفت: به خاطر احتمال تصادف در مواقع مه گرفتگی شدید در این فصل تیم‌های راهداری در کنار تیم‌های جمعیت هلال احمر در مقابل راهدارخانه گردنه الماس استقرا یافتند و آماده امداد رسانی هستند.

رئیس اداره راهداری خلخال گفت: بیشترین صدمه به جاده‌های در شهرستان خلخال از طریق تردد کامیون‌های سنگین با توناژ بالا در مسیرهای ارتباطی است و در تمامی مسیرهای شهرستان خلخال از مسیرهای روستایی گرفته تا مسیرهای اصلی خلخال به اسالم و پونل روزانه تردد بیش از ۵۰۰ کامیون، جاده‌ها تخریب و نیازمند هزینه‌های گزاف راهداری برای اصلاح این جاده است.

خسروی گفت: جاده روستای طولش، بفراجرد و خانقاه بفراجرد و خوجین کاملاً تخریب و از سه راهی طولش نیازمند روکش و بازسازی کامل است.

در محور خلخال به پونل و خلخال به اسالم نیز در حوزه گیلان، کاملاً این مشکل به چشم می‌خورد.