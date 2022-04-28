به گزارش خبرگزاری مهر، علی نجفی ضمن تشریح برنامههای معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد برای روز قدس اظهار کرد: تمامی خیابانهای منتهی به حرم مطهر رضوی قبل و بعد از راهپیمایی روز قدس شستشو و نظافت میشوند.
معاون خدمات شهری شهرداری مشهد در خصوص اهم اقدامات صورت گرفته برای روز قدس، بیان کرد: استقرار ۱۰ دستگاه خودروی عملیاتی آتشنشانی در مسیر راهپیمایی روز جهانی قدس، سرویس دهی رایگان ویژه راهپیمایان روز جهانی قدس توسط ۱۸۰ دستگاه اتوبوس از ۲۰ پایانه اتوبوسرانی در سطحشهر، شستشو و نظافت خیابانهای منتهی به حرممطهر رضوی در قبل و بعد از اجرای مراسم راهپیمایی و بهکارگیری دو دستگاه مه پاش جهت حضور در خیابانهای منتهی به حرم مطهر رضوی از جمله اقدامات صورت گرفته توسط معاونت خدمات شهری است.
وی افزود: در آستانه فرا رسیدن روز جهانی قدس و با همکاری ستاد دیه، پویش کریمانه جهت جمعآوری پول به منظور آزادی زندانیان جرایم غیرعمد نیز برگزار میشود.
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