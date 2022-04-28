به گزارش خبرنگار مهر، جعفر کاشانی ظهر پنجشنبه در دیدار مسئولان اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و همچنین نمایندگان اقشار مختلف کارگری و کارفرمایی با نماینده ولی فقیه در استان سمنان به میزبانی دفتر وی، بیان کرد: تعداد افراد فقیر مطلق در استان به یک هزار نفر هم نمیرسد.
وی با بیان اینکه وضعیت استان سمنان در زمینه فقر مطلق نسبت به دیگر استانهای کشور مناسب است، افزود: ریشهکنی فقر مطلق در دستور کار دولت قرار دارد و برای آن برنامههای ویژهای به اجرا در خواهد آمد.
دبیر کارگروه اشتغال استان سمنان با بیان اینکه فقر مطلق یعنی کسانی که در کمترین نیازهای خوب مانند لباس و خوراک و… نیز درمانده هستند، گفت: زندگی برای این افراد دچار اشکالات زیادی است زیرا از منابع ضروری برای ادامه زندگی بهکلی محروم هستند.
کاشانی با بیان اینکه اشتغال از مهمترین برنامههای استان سمنان در دولت سیزدهم و در سال جاری است، تاکید کرد: یکی از مسائلی که میتواند مردم را از فقر دور سازد اشتغال و توانمند سازی است که در این مسیر مشوقهایی برای صنایع و سرمایه گذاری در استان پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه بسته حمایتی از اصناف مطرح شده است، افزود: کاهش مالیات صنایع یکی از بخشهای این مشوقها است تا بتوانیم شاهد اجرای مصوبه شورای عالی کار با محوریت افزایش حقوق کارگران دنبال میکند و حقوق بازنشستگان باشیم.
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