پلمب ۱۰ واحد صنفی ضایعات فروشی در شهرستان دزفول

سرهنگ روح الله گراوندی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی دزفول در راستای اجرای طرح کنترل و نظارت بر ضایعات فروشی‌ها و به منظور پیشگیری از سرقت و خرید اموال مسروقه از همه واحدهای صنفی ضایعات فروشی در این شهرستان به صورت محسوس و نامحسوس بازدید کردند.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی پس از تحقیقات تخصصی پلیسی و بررسی‌های میدانی ۱۰ واحد صنفی ضایعات فروشی متخلف را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی به دلیل خرید و فروش اموال مسروقه و غیر مجاز پلمب کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دزفول تصریح کرد: در این طرح نیز مقادیری اموال مسروقه از قبیل پمپ‌های آب، درب‌های فلزی فاضلاب‌های شهری اداره آب و گاز، لوله‌های تخلیه چاه و… کشف شد.

سرهنگ گراوندی با بیان اینکه متهمان به همراه پروندهای تشکیل شده به مراجع قضائی معرفی شدند، تاکید کرد: اقدامات کنترلی و نظارتی پلیس در راستای پیشگیری از هرگونه سرقت به صورت مستمر ادامه دارد و از شهروندان انتظار داریم تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.