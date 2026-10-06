به گزارش خبرنگار مهر، پیمان فلسفی، در نطق خود در صحن علنی امروز مجلس با تبریک هفته نیروی انتظامی به دلاورمردان فراجا، اظهار کرد: بر اساس مطالبه ملت و مبانی موجود، تنها راه پایان جنگ تحمیلی سوم و برداشته شدن سایه جنگ از کشور، رعایت کامل شروط اعلام‌شده از سوی رهبر انقلاب و تمکین دشمن متجاوز به این شروط است. امروز لازم است تمام قوای کشور و ملت برای مدیریت شرایط جنگی، متحد، همراه و هم‌افزا حرکت کنند.



وی افزود: مواضع مسئولان دولتی و دستگاه دیپلماسی باید با تلاش‌های سربازان جان‌فدای ایران و مطالبات مردمی در خیابان هماهنگ و هم‌راستا باشد. پیروزی‌هایی که تا به امروز شاهد بوده‌ایم، حاصل چنین اتحاد مقدسی است.



نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به آثار تحریم‌ها و محاصره کشور اظهار کرد: دشمنان ملت ایران باید بدانند تحریم و محاصره دریایی و هوایی فقط محدود کردن یک کشور نیست، بلکه در واقع تحریم علیه اقتصاد جهانی و به ضرر همه کشورهاست.

فلسفی ادامه داد: از سوی دیگر، دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به آثار تحریم‌ها بسیار امیدوار است و در چنین شرایطی، بزرگ‌نمایی آثار تحریم‌ها از سوی هر مسئولی، دادن گرای نقاط ضعف و تشویق دشمن به تحریم‌های بیشتر، تکرار تجاوز نظامی و نشانه بی‌تدبیری و قرار گرفتن در ریل دشمن است.



نماینده تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت معیشت مردم و اقتصاد کشور گفت: تنها راه نجات اقتصاد ایران و بهبود معیشت مردم در شرایط کنونی، اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.



وی افزود: هرگونه طرح، برنامه یا راهکار اقتصادی بدون توجه به اصول اقتصاد مقاومتی، تقویت ارزش پول ملی و اسقاط و اخراج دلار از اقتصاد ملی، ناقص و محکوم به شکست است.



فلسفی با انتقاد از برخی تحلیل‌ها درباره عوامل تورم اظهار کرد: متأسفانه ذی‌نفعان گرانی ارز و جیره‌خواران آنها، برخلاف بدیهیات علم اقتصاد و واقعیات جامعه، با دادن آدرس غلط ادعا می‌کنند علت تورم، رشد حجم نقدینگی است و با کمال تعجب، افزایش نرخ ارز را کاملاً فاقد تأثیر بر ایجاد و افزایش تورم می‌دانند.



وی ادامه داد: این افراد راهکار مقابله با وضعیت موجود را نیز در سرکوب دستمزدها، فقیر کردن جامعه و عدم پرداخت تسهیلات بانکی به مردم تلقی می‌کنند.



عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: به‌طور مشخص، تفکر حاکم بر سازمان برنامه و بودجه کشور سال‌هاست هرگونه افزایش دستمزد کارگران، کارمندان، معلمان، نیروهای مسلح و انتظامی و تقویت قدرت خرید آنها را عامل افزایش تورم می‌داند؛ اما گران‌سازی مصنوعی نرخ ارز به تبعیت از نرخ دشمن در بازار قاچاق و غیررسمی و چندنرخی بودن ارزهای خارجی را عامل رشد و ثبات اقتصادی قلمداد می‌کند.



فلسفی در ادامه با اشاره به سیاست‌های اخیر ارزی اظهار کرد: اخیراً وزیر محترم اقتصاد گفته است «به حمدالله مجوزهای لازم اخذ شد و مردم می‌توانند ریال خود را به دلار تبدیل کنند» و همان‌گونه که همه شاهد بوده‌ایم، بانک مرکزی نیز در اقدامی عجیب‌تر و در یک ارزپاشی بی‌سابقه اعلام کرده است برای مدیریت بازار ارز، ۲ میلیارد دلار اسکناس عرضه می‌کند و همه هموطنان بالای ۱۸ سال می‌توانند با کارت ملی تا سقف ۱۰ هزار دلار ارز خریداری کنند.



وی ادامه داد: به‌راستی مسئولان اقتصادی و بانک مرکزی را چه شده است؟ از یک سو می‌گویند ارز نداریم و در محاصره اقتصادی هستیم و ملت را از بروز قحطی می‌ترسانند و از سوی دیگر، سیاست ارزی به گونه‌ای طراحی می‌شود که عموم مردم را به بازار دلار دعوت می‌کند.



نماینده تهران پرسید: واقعاً هدف از این اقدامات عجیب و غریب چیست؛ مدیریت بازار ارز یا پر کردن جیب عده‌ای خاص از طریق اشباع صوری تقاضای ارز؟



فلسفی افزود: اینجا جا دارد سؤالی را که رهبر شهید انقلاب از مسئولان اقتصادی می‌پرسیدند، مجدداً تکرار کنیم که چرا شما به دلار حاکمیت می‌دهید و چرا برای ریال رقیب را تقویت می‌کنید؟



وی ادامه داد: وقتی شخصی ظرف یک هفته با خرید ارز، بدون هیچ زحمتی تا ۲۵ درصد سود می‌کند، کدام عقل اقتصادی پول ملی را به سمت فعالیت مولد می‌برد؟



عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر ضرورت توقف روندهای موجود در بازار ارز گفت: این روندهای غلط باید به سرعت متوقف شود و لازم است ریل‌گذاری جدید قانونی برای تثبیت نرخ ارز و تک‌نرخی کردن آن در کشور، با رعایت راهبردهای اقتصاد مقاومتی و با قید حداکثر فوریت، توسط مراجع ذی‌ربط مورد توجه قرار گیرد.



وی برخی از راهبردهای پیشنهادی در این زمینه را برشمرد و گفت: تک‌نرخی کردن ارز و تنظیم بودجه سالیانه کشور بر اساس آن، جرم‌انگاری معاملات غیررسمی ارز، ممنوعیت هرگونه ارزپاشی و سکه‌پاشی در بازار توسط بانک مرکزی، فراهم کردن امکان تبدیل دارایی‌های مردم به پول ملی دیجیتال و تشویق آحاد جامعه به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد با محوریت کشاورزی و امنیت غذایی، حذف رقبای پول ملی از معاملات اقتصادی و به صفر رساندن نرخ بهره بانکی، از جمله این راهکارهاست.



فلسفی در ادامه سخنان خود سه تذکر خطاب به رئیس‌جمهور مطرح کرد و گفت: پاشنه آشیل اقتصاد مقاومتی، بخش کشاورزی است، اما ضعف حمایت‌های دولت از این بخش و بی‌توجهی به نیازهای کشاورزان و یارانه تولیدکنندگان و تاب‌آوری مردم در مقابل گرانی محصولات کشاورزی کاملاً مشهود است و این مسئله با اصول اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.

نماینده تهران در تذکر دوم خود گفت: تا فرصت هست، مشکل مسکن مردم را حل کنید. متأسفانه عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن و ساختمان بسیار ضعیف است.



این نماینده مجلس بیان کرد: حقوق کارکنان دولت و نیروهای مسلح و انتظامی و همچنین بازنشستگان و مستمری‌بگیران را در نیمه دوم سال اصلاح کنید.