  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۹

امامان جمعه باید از ورود مستقیم به امور اجرایی پرهیز کنند

امامان جمعه باید از ورود مستقیم به امور اجرایی پرهیز کنند

دبیر قرارگاه ملی مسجد گفت: امام جمعه باید ضمن حفظ جایگاه راهبری و سیاست‌گذاری، از ورود مستقیم و فرسایشی به امور اجرایی پرهیز کرده و از ظرفیت دبیر امور مساجد استفاده کند.



حجت‌الاسلام علی نوری، در نشست سالانه ائمه جمعه مراکز شهرستان‌های سراسر کشور که با عنوان «محراب تا میدان» برگزار شد، بر ضرورت تقویت نقش راهبری ائمه جمعه در حوزه مسجد و ایجاد سازوکارهای مشخص برای تبدیل این راهبری به اقدام عملی تأکید کرد.

دبیر قرارگاه ملی مسجد، راهبری مسجد را از مأموریت‌های مهم ائمه جمعه دانست و گفت: تحقق این مأموریت نیازمند شناخت دقیق مسائل شهرستان، برنامه عملیاتی، تقسیم کار روشن و استفاده از ظرفیت‌های موجود است.

به گفته حجت‌الاسلام نوری، امام جمعه باید ضمن حفظ جایگاه راهبری و سیاست‌گذاری، از ورود مستقیم و فرسایشی به امور اجرایی پرهیز کرده و از ظرفیت دبیر امور مساجد به‌عنوان دستیار و سازوکار اجرایی خود استفاده کند.

وی انتخاب دبیر مناسب را یکی از گام‌های کلیدی در ساماندهی امور مساجد دانست و بر ضرورت اعتباربخشی به این جایگاه، صدور حکم رسمی، اختصاص فضای کاری، تعیین اختیارات، حضور در شوراها و حمایت میدانی و مالی از دبیران تأکید کرد.

حجت‌الاسلام نوری همچنین ثبات در این جایگاه، آموزش مستمر و استفاده از نیروهای جوان، متعهد و متخصص را ضروری دانست.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران، از «باور و اشراف» به مأموریت مسجد به‌عنوان پیش‌نیاز راهبری یاد کرد و افزود: ساختار امور مساجد برای ایجاد تشکیلات موازی نیست، بلکه با هدف تکمیل شبکه امامت، هماهنگی میان دستگاه‌ها و کاهش موازی‌کاری شکل گرفته است.

وی تشکیل قرارگاه شهرستانی، کمیته‌های تخصصی، حلقه‌های اندیشه‌ورزی و شبکه‌سازی میان ائمه جماعات را از ابزارهای تقویت راهبری برشمرد و گفت: مسائل مسجد باید تا حد امکان در شهرستان شناسایی و حل شود و استان بیشتر نقش پشتیبان و ناظر داشته باشد.

حجت‌الاسلام نوری همچنین بر ساماندهی انتصابات ائمه جماعات، توجه به تفاوت شرایط افراد، تقویت ارتباط با بسیج، و استفاده از ظرفیت سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی تأکید کرد.

وی «برقرار بودن مسجد» را نیز یکی از محورهای اصلی دانست و پیشنهاد کرد مساجد بر اساس موقعیت و مأموریت، سطح‌بندی شوند؛ از جمله مساجد پرچمدار، پشتیبان و کفیل.

به گفته حجت‌الاسلام نوری، این سطح‌بندی باید مبنای تدوین نقشه عملیاتی برای احیا، عمران، نوسازی، انتصاب، آموزش و توانمندسازی ائمه جماعات قرار گیرد تا مدیریت مساجد از تصمیم‌های موردی به یک برنامه منسجم و قابل ارزیابی تبدیل شود.

کد مطلب 6969624
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها