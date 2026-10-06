به گزارش خبرنگار مهر، امجد حسین‌پناهی پیش از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حمایت از خانواده و اجرای سیاست‌های مرتبط با جوانی جمعیت یکی از محورهای فعالیت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر است.

وی افزود: در همین راستا و با اجرای طرح جوانی جمعیت، ۹ هزار و ۳۳۶ زن دارای سه فرزند و بیشتر در استان کردستان از پوشش بیمه اجتماعی برخوردار شده‌اند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کردستان ادامه داد: این طرح فرصت مناسبی برای ایجاد پشتوانه بیمه‌ای برای مادران ساکن مناطق روستایی و مشمولان جامعه هدف صندوق فراهم کرده است.

۱۳۸ هزار نفر زیر پوشش صندوق

حسین‌پناهی در ادامه با اشاره به وضعیت پوشش بیمه‌ای در استان گفت: در حال حاضر ۱۳۸ هزار نفر عضو صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کردستان هستند که ۷۱ درصد جامعه هدف استان را شامل می‌شوند.

وی بیان کرد: تمامی ساکنان روستاها و همچنین افراد ساکن شهرهای کمتر از ۲۰ هزار نفر که در بازه سنی ۱۸ تا ۵۰ سال قرار دارند، می‌توانند از خدمات این صندوق بهره‌مند شوند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کردستان خاطرنشان کرد: برای گسترش جامعه تحت پوشش، با مجموعه فنی و حرفه‌ای تفاهم‌نامه‌ای منعقد شده است تا افراد فعال در مراکز آزاد فنی و حرفه‌ای نیز امکان بهره‌مندی از بیمه اجتماعی را داشته باشند.

حسین‌پناهی افزود: بانوان سرپرست خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی که در روستاهای استان سکونت دارند نیز می‌توانند به عضویت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر درآیند.

وی از فعالیت ۶۰ کارگزاری صندوق در کردستان خبر داد و گفت: متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام و دریافت خدمات بیمه‌ای به صورت حضوری به کارگزاری‌های استان مراجعه کنند و امکان ثبت‌نام اینترنتی نیز برای آنان فراهم شده است.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کردستان تأکید کرد: توسعه پوشش بیمه‌ای جامعه روستایی و عشایری و آگاهی‌بخشی درباره مزایای بیمه اجتماعی از اولویت‌های این صندوق در استان است.