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۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۸:۱۰

رئیس سازمان حمل و نقل مسافر شهر کرمانشاه خبر داد؛

خدمت‌رسانی رایگان ناوگان اتوبوس‌رانی کرمانشاه در روز جهانی قدس

خدمت‌رسانی رایگان ناوگان اتوبوس‌رانی کرمانشاه در روز جهانی قدس

کرمانشاه- رئیس سازمان حمل و نقل مسافر شهر کرمانشاه از خدمت‌رسانی رایگان ناوگان اتوبوس‌رانی کرمانشاه در روز جهانی قدس به شرکت کنندگان در راهپیمایی خبر داد.

محمد مهدی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ناوگان اتوبوس‌رانی شهر کرمانشاه در راستای تسهیل تردد و رفاه حال شرکت‌کنندگان در راهپیمایی روز جهانی قدس که روز جمعه ۹ اردیبهشت از درب مسجد آیت الله بروجردی شروع می‌شود، از ساعت ١٠ صبح از مبادی منتهی به محل برگزاری راهپیمایی اقدام به جابه‌جایی رایگان شهروندان می‌کنند.

وی ضمن دعوت از اقشار مختلف جامعه برای شرکت در راهپیمایی روز قدس، افزود: از شرکت کنندگان در این مراسم درخواست داریم برای حفظ سلامت خود و دیگر شهروندان ضمن رعایت نکات بهداشتی در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، هنگام استفاده از خدمات حمل و نقل عمومی درون شهری حتماً از ماسک استفاده کنند.

رئیس سازمان حمل و نقل مسافر شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: در پایان مراسم روز جهانی قدس در کرمانشاه، شرکت کنندگان به صورت رایگان از درب مسجد جامع کرمانشاه به مبادی اولیه بازگردانده خواهند شد.

کد مطلب 5477777

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