درخواست فرهنگیان از دولت برای اجرای سند تحول آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی بزرگ فرهنگیان با عنوان پیوند با ولایت، پیگیری مطالبات فرهنگیان با حضور یزدی خواه نماینده مجلس و جمعی از معلمان در تالار فرهنگ تهران برگزار شد.



در بیانیه پایانی گردهمایی فرهنگیان انقلابی آمده است:

یاد استاد شهید، مرتضی مطهری که دغدغه اصلی او تحول اساسی و ارتقا و اصلاح جامعه اسلامی بود را گرامی می‌داریم و به روان پاک شهیدان رجایی و باهنر درود می‌فرستیم.

بنیان‌گذار انقلاب اسلامی معلم را حافظ استقلال کشور می‌داند و رهبر عزیز و فرزانه، معلمان را افسران سپاه پیشرفت کشور دانسته و همواره به مسئولین امر ارتقا منزلت و معیشت معلمان را یادآوری فرمودند.

حال که دولت مردمی آیت الله رئیسی مستقر شده و تلاش دارد مرهمی باشد بر زخمهای ناشی از کم کاری و بی کفایتی دولت قبل و تمام توان خود را به میدان آورده متأسفانه دست‌هایی وابسته به بیگانه در صدد تخریب دولت و دستاوردهای آن می‌باشند، از این جمله برخی گروههای صنفی هستند که سوار بر خواسته بحق معلمین در خصوص معیشت و رتبه بندی، شعارهای ساختارشکنانه بی ربط سرداده و با دعوت معلمین برای تعطیلی کلاس ومدرسه و طرح موضوع در رسانه‌های معاند نظام، اهداف خیره سرانه‌ای را در سر می‌پروراند و از وجود معلمین به نفع اهداف حزبی خود سو استفاده می‌نمایند اینطور جا می‌اندازد که بقیه معلمین نیز همفکر و همراه با همین عده قلیل می‌باشند در صورتیکه مسیر آحاد فرهنگیان از این گروهک‌ها جداست.

طی چهل و اندی سال گذشته، معلم علی‌رغم تمامی مشکلات برای دفاع از مصالح کشور و ارزش‌های انقلاب پیمان بسته‌است و با خون هزاران معلم شهید این پیمان را امضا کرده‌است ودربرابر توطئه‌های دشمنان بابصیرت مردانه ایستاده است.

فرهنگیان، در راستای منویات مقام‌معظم رهبری در خصوص جهاد تبیین، بر خود فرض می‌دانند که به‌عنوان یک کنش‌گر فعال اجتماعی در حوزه تعلیم و تربیت، در دفاع از منویات مقام‌معظم رهبری و ارزش‌های نظام اسلامی گام برداردند و تلاش نمایند تا با انسجام بخشی بین فرهنگیان در تبیین ارزش‌های ناب نظام تعلیم و تربیت اسلامی کوشا باشد



لذا ما فرهنگیان استان.... هم نوا با فرهنگیان سراسر کشور ضمن تجدید بیعت مجدد با مقام معظم رهبری و آرمانهای انقلاب اسلامی موارد ذیل را بعنوان نظر قاطع خود اعلام می‌داریم:

۱- سند تحول بنیادین که مورد تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و به‌ویژه تائید مقام معظم رهبری قرار گرفته‌است و بیش‌از ده سال از عمر آن می‌گذرد اما بدلیل بی انگیزه بودن مسئولین گذشته در اجرای آن، بارقه امیدی را در مدرسه روشن نساخته‌است به‌نظر می‌رسد تا تحولی در اعضای شورای‌عالی آموزش و پرورش که مسئولیت مستقیم اجرای سند را داشته‌اند انجام نشود نباید انتظار داشت تحولی در روند نگران‌کننده مدارس پدید آید از دولت انقلابی آیت الله رئیسی انتظار داریم نسبت به اجرایی کردن مفاد سند تحول بنیادین گام‌های قوی‌تری برداشته شود

۲- همچنان که در سند تحول یادآوری شده و در سیاست‌های ابلاغی و سخنان مقام معظم رهبری هم به کرات اشاره شده‌است و رئیس‌جمهور محترم نیز با جمله‌ی به یادماندنی یک‌بار برای همیشه بر حل مشکلات معیشتی معلم تاکید کرده‌اند باید به موضوع اقتصاد آموزش و پرورش و معیشت معلم به عنوان یک مسئله ملی نظیر اشتغال و اقتصاد و کرونا نگریست زیرا تا زمانی‌که وضعیت اقتصادی آموزش و پرورش و معیشت معلم، تحولی اساسی پیدا نکند استعدادهای فرهیخته، معلمی را به‌عنوان گزینه اول شغلی خود انتخاب نخواهند کرد و پیامد آن ادامه افت وضعیت آموزشی و تربیتی کنونی خواهد بود.

از دولت محترم و وزارت آموزش و پرورش خواستار تحقق این امر و در گام فوری اجرای قانون رتبه بندی معلمان و لحاظ امتیازات ویژه آن برای معلمین می‌باشیم

۳- در دوره‌ای که گذشت شاهد تضعیف امورتربیتی و افزایش آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی در داخل مدرسه هستیم، بر خلاف دیدگاهی که مربی پرورشی را مسئول امور اعتقادی، آن هم در قالب‌های غیر جذاب می‌داند فعالیت‌های پرورشی متمم و مکمل فعالیت‌های آموزشی است و لازم است به همه شش ساحت تعلیم و تربیت عنایت گردد تا خروجی آموزش و پرورش محصولی تک بعدی نباشد.

از دولت و وزارت آموزش و پرورش انتظار می‌رود با تقویت این نهاد مؤثر در راستای ارتقا برنامه‌های تربیتی در مدارس حمایت و بودجه‌های مناسبی را اختصاص دهد

۴- یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که در انتصاب مدیران آموزش و پرورش کمتر مورد توجه قرار گرفته آن است این است که مدیران این دستگاه چه در سطح ستاد و چه در استان‌ها و مناطق باید از میان شخصیت‌های فرهنگی کارآزموده و مورد پذیرش جامعه معلمان منصوب گردند

و نیز برون سپاری انتخاب مدیران به استانداران یا دیگر شخصیت‌ها موجب تضعیف استقلال آموزش‌وپرورش می‌شود و بر روند تعلیم و تربیت خدشه وارد می‌سازد، اصلاح این روند جهت تقویت آموزش و پرورش مورد انتظار فرهنگیان است

۵- دانشگاه فرهنگیان فرزند ناتنی مراکز تربیت‌معلم است، مراکزی که توسط شهیدان رجایی و باهنر تأسیس شدند و در دوران خود تحولی شگرف در آموزش و پرورش پدید آوردند اما دانشگاه فرهنگیان نتوانسته‌است چنان‌که باید از آن الگوی موفق بهره‌گیری نماید. لازم است با یک برنامه‌ریزی مناسب، اساتید دانشگاه فرهنگیان از میان معلمان دارای مدرک دکترا انتخاب شوند چرا که اساتید این دانشگاه در مقام معلم معلمان قرار می‌گیرند و نقش تربیتی آنان کمتر از تأثیر آموزشی شأن نیست درعین‌حال دانشگاه فرهنگیان نیاز به حمایت از نظر فضای فیزیکی تجهیزات و اعتبارات و اساتید دارد تا بتواند ظرفیت عظیم مورد نیاز آموزش‌وپرورش را تامین نماید

۶- پیشینه معلمان در پیروزی انقلاب و دفاع مقدس و عرصه‌های مدیریتی کشور و نمایندگی مجلس پیشینه‌ای افتخارآفرین است اما در شرایط کنونی این جایگاه نیاز به تحول دارد و شخصیت‌های انقلابی معلمان باید برای حضور چشمگیر جامعه فرهنگیان در صحنه‌های انقلاب قیام کنند و نگذارند برخی افراد وابسته در پوشش دفاع از حقوق معلم، اهداف دشمن را پیگیری نمایند و برای رودررو قرار دادن معلم با نظام جمهوری اسلامی توطئه کنند

در سال گذشته عوامل پشت‌پرده و سرسپرده برخی گروه‌ها تلاش کردند مشکلات معلمان را دستاویز اهداف سیاسی خود قرار دهند و در بیانیه‌ها و شعارهایشان از واژه‌های ساختارشکنانه استفاده کردند و با تمسک به شبکه‌های ماهواره‌ای معاند انقلاب و نظام بی‌بی‌سی و اپوزیسیون خارجی برای اهداف براندازانه خود بهره جستند تا به خیال خود جنبش معلمان را در راستای جنبش اجتماعی تمامی اقشار سامان‌دهی نمایند

این در حالی‌ست که در طی هشت سال دوره دولت سابق، رتبه بندی که مورد تاکید برنامه توسعه ششم کشور بوده، هشت سال به تعویق افتاده و اموال فرهنگیان در صندوق ذخیره هم به تاراج رفت اما همین گروههای صنفی دم فرو بستند و صدایی از آنها شنیده نشد اما هنوز دو سه ماهی از روی کار آمدن دولت آقای رئیسی نگذشته بود که تحریکات خود را برای شروع اعتراضات آغاز کردند. بدینوسیله اکثریت معلمان آگاه و بصیر کشور اسلامی ضمن محکوم کردن تحرکات برخی گروههای صنفی در رسیدن به اهداف خود از این اقدامات ناشایست برائت و بیزاری جسته و آنرا محکوم می نمائیم.



۷- از اقدامات دولت و وزارت آموزش و پرورش در واکسینه کردن اکثریت معلمان و دانش آموزان ، بازگشایی مجدد مدارس پس از تعطیلات کرونایی ، تشکیل قرارگاه جهادی رسیدگی به مناطق محروم تقدیر و تشکر می‌کنیم.

۸- جامعه فرهنگیان از وزیر آموزش وپرورش انتظار دارند هرچه سریع‌تر نسبت به برکناری مدیرانی که از بانیان وضع موجود و تشدید مشکلات معلمان می‌باشند اقدام نماید.

۹- جامعه فرهنگیان در راهپیمایی روز قدس حضور پرشور خواهد داشت و اعلام می‌داریم که آرمان امت اسلام در آزادسازی قدس شریف و سرزمین فلسطین از دست اشغالگران صهیونیست با خیانت چند دولت سازشکار از بین نخواهد رفت و همانطور که در قرن جدید هجری سنگ پرانی فلسطینی جای خود را به پرتاب موشک داده انشاالله با خیزش امت اسلامی آزادسازی این اماکن مقدس را شاهد خواهیم بود .



اجرکم عندالله تعالی، شرکت کننده گان در گردهمایی فرهنگیان انقلابی