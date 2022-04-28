حملات یمن به مراکز حساس عربستان سعودی را محکوم می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک عربی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، پنجشنبه شب، بر لزوم توسعه روابط همه جانبه با عربستان سعودی تاکید کرد.

وی در یک سخنرانی مطبوعاتی ضمن محکوم نمودن حملات تلافی جویانه انصارالله و ارتش یمن به مراکز حساس عربستان سعودی اظهار کرد که تأمین امنیت کشورهای عربی حوزه خلیج (فارس) و ترکیه در یک مسیر قرار دارد.

وی همچنین افزود که پیش از سفر به ریاض تمامی مقوله‌ها و ارزیابی‌ها را برای توسعه و گسترش روابط ترکیه و عربستان سعودی در تمامی حوزه‌ها انجام خواهد داد.

اردوغان تاکید دارد که روابط میان آنکارا و ریاض باید بهتر و در سطح پیشرفته‌تری در مقایسه با گذشته پیگیری و توسعه یابد.

رئیس جمهور ترکیه در پایان از اهداف سفر به عربستان سعودی گفت: در خلال سفر خود به ریاض درباره موضوعات منطقه‌ای و بین المللی و همچنین اقتصادی بویژه در بخش کشاورزی و تجارت خارجی با ولیعهد سعودی (محمد بن سلمان) گفتگو و رایزنی خواهم کرد.

این در حالی است که ۳ منبع آگاه روز سه شنبه به «میدل ایست آی» گفته بودند که قرار است «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در راستای آب کردن یخ روابط میان دو کشور، پایان هفته جاری به عربستان سفر کند.

منابع آگاه در این خصوص خبر دادند که «رجب طیب اردوغان» پنج‌شنبه هفته جاری به عربستان سفر خواهد کرد؛ اما احتمال تعویق این سفر تا ماه آینده میلادی نیز وجود دارد.