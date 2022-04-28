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۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۱:۳۱

رجب طیب اردوغان بدون اشاره به جنایت سعودی ها؛

حملات یمن به مراکز حساس عربستان سعودی را محکوم می کنیم

حملات یمن به مراکز حساس عربستان سعودی را محکوم می کنیم

رئیس جمهور ترکیه در سخنانی مطبوعاتی ضمن محکوم نمودن حملات تلافی جویانه یمن به مراکز حساس سعودی از اهداف سفر قریب الوقوع خود به ریاض سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک عربی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، پنجشنبه شب، بر لزوم توسعه روابط همه جانبه با عربستان سعودی تاکید کرد.

وی در یک سخنرانی مطبوعاتی ضمن محکوم نمودن حملات تلافی جویانه انصارالله و ارتش یمن به مراکز حساس عربستان سعودی اظهار کرد که تأمین امنیت کشورهای عربی حوزه خلیج (فارس) و ترکیه در یک مسیر قرار دارد.

وی همچنین افزود که پیش از سفر به ریاض تمامی مقوله‌ها و ارزیابی‌ها را برای توسعه و گسترش روابط ترکیه و عربستان سعودی در تمامی حوزه‌ها انجام خواهد داد.

اردوغان تاکید دارد که روابط میان آنکارا و ریاض باید بهتر و در سطح پیشرفته‌تری در مقایسه با گذشته پیگیری و توسعه یابد.

رئیس جمهور ترکیه در پایان از اهداف سفر به عربستان سعودی گفت: در خلال سفر خود به ریاض درباره موضوعات منطقه‌ای و بین المللی و همچنین اقتصادی بویژه در بخش کشاورزی و تجارت خارجی با ولیعهد سعودی (محمد بن سلمان) گفتگو و رایزنی خواهم کرد.

این در حالی است که ۳ منبع آگاه روز سه شنبه به «میدل ایست آی» گفته بودند که قرار است «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در راستای آب کردن یخ روابط میان دو کشور، پایان هفته جاری به عربستان سفر کند.

منابع آگاه در این خصوص خبر دادند که «رجب طیب اردوغان» پنج‌شنبه هفته جاری به عربستان سفر خواهد کرد؛ اما احتمال تعویق این سفر تا ماه آینده میلادی نیز وجود دارد.

کد مطلب 5477844

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    نظرات

    • IR ۲۲:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۸
      3 0
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      کم کم احتمال رودرو شدن ترکیه وایران با این مواضع دور از انتظار نیست
    • IR ۲۲:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۸
      1 0
      پاسخ
      نان به نرخ روز خوردن بیچاره بدبخت برای حفظ موقعیت خودش چقدر دست وپا می زند
    • دیده بان IR ۰۰:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۹
      0 0
      پاسخ
      نامرد مزدور جیره خوار.کثیف تر از دولت عثمانی پیدا نکنید .
    • خسرو IR ۰۲:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۹
      0 0
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      اردوغان از اسرائیلی ها هم اسرائیلی تر است پس نامش را بگذارد یهود دوغان
    • خسرو IR ۰۲:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۹
      0 0
      پاسخ
      اردوغان از اسرائیلی ها هم اسرائیلی تر است پس نامش را بگذارد یهود دوغان
    • علی IR ۰۵:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۹
      0 0
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      با سلام منافقی که صهیونیست هم شده یعنی اردوغان آدم چقدر باید پست باشه که برای پول اینجوری جلوی ارباب پولدارش دم تکان بدهد.
    • علی IR ۰۵:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۹
      0 0
      پاسخ
      با سلام حتماً آره و ساتور هم برای بن سلمان کادویی برده ، با دید.
    • عبداله IR ۰۵:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۹
      0 0
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      ان شاء الله به حق خونهایی که توسط این دو جنایتکار در یمن و سوریه و عراق به ناحق ریخته شد خداوند به هردوتاشون مهلت این دیدار را ندهد آمین یا رب العالمین
    • علی IR ۰۵:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۹
      0 0
      پاسخ
      وقتی هم پیاله رژیم صهیونیسم کودک کش باشی معلومه که چشمت رو هم به روی جنایاتی که در یمن اتفاق میفته رو میبندی
    • دانیال IR ۰۸:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۹
      0 0
      پاسخ
      نمی دونم چقدر این خبر واقعیت داره ولی ترکیه مصداق واضح یک منافق هست منافق یعنی دو رو یا چند رو که جبهه ش مشخص نیست از یه طرف دفاع ملت مظلوم یمن محکوم می کنه که آغاز کننده جنگ نیست کشور متجاوز حتی راه های ورود اقلام دارویی مواد غذایی را مسدود کرده و بیشتر کودکان یمنی طبق گفته بهداشت جهانی
    • دانیال IR ۰۸:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۹
      0 0
      پاسخ
      از سوءتغذیه رنج می برد وخودش به عراق حمله می کنه ویه قسمتی از عراق اشغال کرده ودر سوریه از داعش خونخوار حمایت کرد چون شهر سوریه رو غصب کرده به خاطر تاسفات کورکورانه چندین ساله قبرس اشغال کرده وهنوز هم حاضر نیست بعد چهل سال این کشور ترک کنه چندین سال قبل مصطفی کمال پاشا هولوکاست ارامنه رو به وجود آو
    • ایرانی IR ۰۹:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۹
      0 0
      پاسخ
      واقعا آدم دو رو مکار و حیله گریه خصلت انسان هایی هستن که از پشت خنجر میزنند برای حفظ موقعیت خودشون هر جنایتی می‌کنند!!!!!!
    • دکتر سید سجاد هاشمی نسبdrhashminsab@g IR ۰۹:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۹
      0 0
      پاسخ
      ترککیه هم منافقانه به ارمان مسلمانان خیانت می کند هجیب اسن در پرده با روسیه می چنگد ولی روسیه اکدا بی طرف می داند
    • IR ۰۹:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۹
      0 0
      پاسخ
      اردوغان اگربداند که ازداعش میتواند کمک مالی بگیرد هرکسی به داعش حمله کند محکوم میکند

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