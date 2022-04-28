۴۰ نهاد تونسی خواستار قرار دادن رژیم صهیونیستی در لیست سیاه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، بیش از ۴۰ نهاد، مؤسسه و اتحادیه تونسی از جامعه بین‌الملل درخواست کردند رژیم صهیونیستی را در انزوا قرار داده و آن را خارج از قوانین بین‌الملل و در لیست سیاه قرار دهد.

بر اساس این گزارش، نهادهای مذکور اعلام کردند که رژیم صهیونیستی تاکنون به هیچیک از مبانی و اصول سازمان ملل متحد و نیز قوانین حقوق بشری پایبند نبوده است. این نهادها تأکید کردند که صهیونیستها همواره در حال نقض حقوق بشر هستند.

این نهادها از اتحادیه اروپا، کمیساریای حقوق بشر، یونسکو، شورای اروپا و شورای حقوق بشر در ژنو درخواست کردند برای توقف فوری تجاوزات و جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین و واداشتن این رژیم به پایبندی به قطعنامه‌های بین‌المللی به منظور ایجاد راه حلی عادلانه برای مسئله فلسطین وارد عمل شوند.