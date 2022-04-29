سید حامد عاملی در گفتو گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: علائم انزجار از صهیونیستها بر اساس آموزههای دینی و صیانت از نظام حاکمیت عادلانه در عرصه جهانی یک وظیفه دینی و همگانی است.
وی تصریح کرد: روز قدس میراث ماندگار حضرت امام خمینی (ره) و نشاندهنده تقابل حق و باطل و صفآرایی عدالت در مقابل ظلم و جور بوده و این روز فقط روز فلسطین نیست بلکه روز امت اسلامی است.
استاندار اردبیل گفت: همه ما مسلمانان بر مبنای آموزههای دینی پذیرش حاکمیت نامشروع رژیم صهیونیستی را بر اساس مفاهیم دینی خود برنتابیده و هم پذیرش نظام صهیونیستی را خارج از چهارچوبهای اعتقادی و دینی خود میدانیم.
عاملی افزود: از بابت صیانت از نظام حاکمیت عادلانه در عرصه جهانی وظیفه خود میدانیم انزجار خود را از یک چنین نظام و ساختار نامشروعی در نظام بینالملل ابراز کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: به عنوان یک مسلمان که وظیفه داریم با مسلمانان و بشریتی که مظلوم واقع میشوند، همدردی کنیم حداقل تکلیف این است که با مشارکت در راهپیماییها انزجار خود را از ظلم رژیم غاصب صهیونیستی اعلام کنیم.
استاندار اردبیل از همه گروهها، جریانها، احزاب، تشکلها و مردم شریف، ولایتمدار و روزهدار استان اردبیل دعوت کرد بار دیگر با حضور گسترده و معنادار خود در راهپیمایی روز قدس همراه با ملت بزرگ سایر نقاط ایران و آزادیخواهان جهان، با تجدید میثاق با آرمانهای بلند امام خمینی (ره) و پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب، حمایت خود را از ملت مظلوم فلسطین و انزجار از صهیونیستها و حامیان آنها را اعلام کنند.
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