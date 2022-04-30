نظر آیت الله جوادی آملی در خصوص میزان زکات فطریه

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام دفتر آیت الله جوادی آملی، مبلغ فطریه برای هر نفر حدود سه کیلو گندم، جو، برنج، خرما، کشمش و مانند آنها؛ یا قیمت آن‌هاست که در هر مکانی، قیمت خاص خود را دارد.

همچنین مبلغ مربوط به کفاره غیر عمد (گندم) روزی ۸,۰۰۰ تومان و کفاره عمد روزی ۴۸۰.۰۰۰ تومان تعیین شده است.

فطریه کسی که اول مغرب شب عید (نه غروب) نان‌خور کسی محسوب شود بر او واجب است. صرف نان او را در شب عید بخورد کافی نیست بلکه باید نان‌خور او حساب شود، بنابراین مهمانی که فقط افطار کسی را می‌خورد و نان‌خور او محسوب نمی‌شود فطریه او بر میزبان واجب نمی‌شود.

کسی که پول فطریه را تا ظهر روز عید فطر ندارد قرض کردن بر او واجب نیست هر چند اگر قرض کند و اداء نماید صحیح است. البته اگر قرضی نکرده باشد، بعد از دریافت حقوق باید فطریه را بپردازد.