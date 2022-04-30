۳ اعزام تدارکاتی تیم ملی تنیس روی میز برای ۳ رویداد آسیایی وجهانی

به گزارش خبرنگار مهر، تنیس روی میز جزو رشته‌هایی است که در فهرست رشته‌های اعزامی کاروان ورزش ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی و بازی‌های آسیایی قرار داد، علاوه بر این مسابقات قهرمانی جهان هم دیگر رویدادی است که تیم ملی این رشته باید در آن شرکت نداشته باشد.

به همین منظور نخستین مرحله آماده سازی تیم ملی تنیس روی میز طی روزهای ۱۰ تا ۲۴ فروردین ماه در تهران برگزار شد. قرار است از اواخر اردیبهشت ماه تمرینات این تیم پیگیری شود و تا ۲۲ خردادماه ادامه داشته باشد. این مرحله از اردوها بدون حضور لژیونرها آغاز می‌شود اما به تدریج آنها به ترکیب اردونشینان اضافه می‌شوند. قرار است امیرحسین هدایی که در لیگ مجارستان شاغل است اوایل خردادماه به ایران بازگردد، نوشاد و نیما عالمیان هم اواسط خردادماه فرانسه را ترک می‌کنند تا به اردوی تیم ملی ملحق شوند.

بعد از کامل شدن ترکیب اردونشینان تیم ملی تنیس روی میز در تهران، اعزام ملی پوشان به تورنمنت‌های بین المللی مصوب برای آماده سازی بهتر آنها آغاز می‌شود. پیش از این جمیل لطف الله نسبی سرمربی تیم ملی تنیس روی میز حضور در چهار تورنمنت بین المللی را پیشنهاد کرده بود که از میان آنها شرکت در تورنمنت بین المللی جمهوری چک منتفی شده است اما سه رویداد دیگر تصویب شده است.

تورنمنت کانتندر کرواسی (۱۳ تا ۱۹ ژوئن - ۲۳ تا ۲۹ خردادماه) و تورنمنت کانتندر اسلوونی (۲۰ تا ۲۶ ژوئن - ۳۰ خردادماه تا ۵ تیرماه) از رویدادهای مصوب برای اعزام تیم ملی تنیس روی میز هستند. پس از پایان کار ملی پوشان تنیس روی میز در این دو تورنمنت، دور جدید تمرینات آنها طی روزهای ۱۲ تا ۱۶ مردادماه برگزار می‌شود. بعد از این مرحله از اردو، تیم ملی تنیس روی میز به منظور حضور در بازی‌های کشورهای اسلامی عازم قونیه ترکیه می‌شود.

۲۷ مردادماه تا ۸ شهریورماه زمان مصوب برای برگزاری اردوی تیم ملی تنیس روی میز پس از بازگشت از قونیه است. در ادامه پینگ پنگ بازان ملی پوش در تورنمنت استارکانتندر بلغارستان شرکت می‌کنند که ۸ تا ۱۱ شهریورماه برگزار می‌شود. آنها بعد از این تورنمنت یک مرحله اردوی چند روزه در تهران خواهند داشت سپس عازم هانگژو می‌شوند تا در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۲ شرکت کنند. مسابقات تنیس روی میز در این بازی‌ها طی روزهای ۱۸ تا ۲۸ شهریورماه برگزار می‌شود.

تیم ملی تنیس روی میز پس از بازگشت از چین و بعد از یک مرحله اردوی یک هفته‌ای در تهران، مجدد عازم چین می‌شود تا در مسابقات قهرمانی جهان شرکت کند. این رقابت‌ها در بخش تیمی برگزار می‌شود.