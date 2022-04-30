برگزاری نماز عید فطر با رعایت موازین بهداشتی در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد مخلصالائمه ظهر شنبه در نشست ستاد مدیریت کرونا استان مرکزی با اشاره به واکسیناسیون عمومی مردم و وضعیت رو به ثبات بیماری کرونا اظهار کرد: ستاد استانی باید نسبت به وضعیت بینالمللی و منطقهای شیوع بیماری کرونا تسلط کافی داشته باشد لذا در جلسه آینده دانشگاه علوم پزشکی گزارشی از آخرین وضعیت بیماری ارائه کند.
وی با بیان اینکه عملیات تبلیغی و تزریقی واکسیناسیون همچنان باید از سوی رسانهها بویژه صدا و سیما و آموزش و پرورش دنبال شود، ادامه داد: توسعه عملیات تبلیغی و ترویجی واکسیناسیون یک امر ضروری است و رسانهها و صدا و سیما باید در این خصوص برنامهریزی لازم داشته باشند و با تولید محتوای فاخر و اثرگذار مردم و خصوصاً دانش آموزان را به امر واکسن دعوت کنند.
استاندار مرکزی عنوان کرد: تکمیل سه دوز واکسن و واکسیناسیون دانش آموزان از ضرورتهای مهم باقی ماندن ثبات بیماری و رو به بهبود ماندن آن است که باید مورد توجه قرار گیرد و رسانهها در این خصوص نقش آفرینی مؤثر داشته باشند.
امکان برگزاری نماز عید سعید فطر وجود دارد
مخلصالائمه بیان کرد: با تلاشهای صورت گرفته در زمینه کرونا وضعیت این ویروس به ثبات و بهبود رسیده و امکان برگزاری نماز عید سعید فطر با رعایت دستورالعملهای بهداشتی وجود دارد.
وی با بیان اینکه نماز عید سعید فطر در تمام نقاط استان مرکزی با رعایت فاصله گذاری اجتماعی برگزار میشود، گفت: در صورت وضعیت مناسب آب و هوایی باید نماز عید سعید فطر در فضای باز برگزار شود و فرمانداران و شهرداران برای رعایت پروتکلهای بهداشتی برنامهریزیهای لازم و مساعدتهای کافی را داشته باشند.
استاندار مرکزی با اشاره به عادی انگاری مردم و استفاده نکردن از ماسک در اماکن عمومی عنوان کرد: باید ماسک زدن در بین مردم به یک فرهنگ تبدیل شود تا بتوان جلوی گسترش و شیوع بیماری را گرفت و انتظار است مردم در اقامه نماز عید سعید فطر پروتکلهای بهداشتی را رعایت و از وسایل شخصی برای نماز خواندن استفاده کنند.
مخلصالائمه تصریح کرد: با توجه به بهبود شرایط کرونایی و وضعیت رو به بهبود و ثبات آن، جلسات استانی ستاد مقابله با کرونا با اطلاع رسانیهای قبلی برگزار میشود و به نظر میرسد به صورت چند هفته یکبار یا بر حسب ضرورت برگزار شود.
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