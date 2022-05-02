به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، یعقوب فتح الهی، مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش وزارت علوم از برگزاری نشست معاونان پژوهش و فناوری دانشگاهها، روسای پژوهشگاهها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور، در روز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه سال جاری با حضور دکتر محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در محل سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران به صورت حضوری و با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی خبر داد.
مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش وزارت علوم در ادامه گفت: پنجاه و ششمین نشست معاونان پژوهش و فناوری دانشگاهها، رؤسای پژوهشگاهها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور، با محوریت «تشریح برنامههای معاونت پژوهشی و معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم در تحقق فرمان مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۱ مبنی بر (تولید، دانشبنیان، اشتغال آفرین) و همچنین تبیین سیاستها و برنامههای کلان وزارت علوم در حوزه پژوهشی و فناوری» در محل سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران برگزار خواهد شد.
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