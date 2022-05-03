ذخیره بیش از ۲۵۰ هزار تن کالاهای اساسی در انبارهای بازرگانی دولتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، عباس ارشدی اظهار کرد: اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان تهران به طور مستمر برای تأمین، ذخیره‌سازی، توزیع و تنظیم بازار کالاهای اساسی و گندم مصرفی شهروندان فعالیت می‌کند و در سالِ جاری میزان ذخیره‌سازی و توزیع این کالاها افزایش پیدا کرده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان تهران با بیان اینکه ۴۸۱ هزار متر مربع ظرفیت ذخیره‌سازی کالاهای اساسی در استان تهران وجود دارد، اظهار کرد: در حالِ حاضر، بیش از ۲۵۰ هزار تن کالاهای اساسی (به جز گندم) در انبارهای ملکی شرکت بازرگانی دولتی ایران نگه‌داری می‌شود.

ارشدی با اشاره به اینکه حجم زیاد از عملیات تأمین کالاهای اساسی از جمله حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم در هر سال انجام می‌شود، تصریح کرد: بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم پس از خرید و حمل و نقل، وارد سیلوها می‌شود و همین مقدار نیز برای تبدیل به آرد از این سیلوها، خارج و به کارخانجات آرد بارگیری می‌شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان تهران با اعلام اینکه ظرفیت ذخیره‌سازی ملکی گندم در استان تهران، ۲۶۰ هزار تن است که شامل ۵۰ هزار تن در سیلوی تهران، ۹۰ هزار تن در سیلوی ورامین و ۱۲۰ هزار تن در مجتمع ذخیره‌ای مدرس است، خاطرنشان کرد: سیلوی تهران بالغ بر ۸۵ سال قدمت دارد که سالیانه ۸ بار پر و تخلیه می‌شود و توان ذخیره‌سازی گندم آن در هر سال به ۸ برابر ظرفیت و ۴۰۰ هزار تن گندم می‌رسد.