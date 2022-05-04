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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۵:۱۰

بازداشت ۱۷۰ نفر در تظاهرات ضددولتی در ارمنستان

بازداشت ۱۷۰ نفر در تظاهرات ضددولتی در ارمنستان

پلیس ارمنستان از بازداشت ۱۷۰ نفر درپی تظاهرات ضددولتی در ایروان پایتخت این کشور و چند شهر دیگر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس ارمنستان از بازداشت ۱۷۰ نفر درپی تظاهرات ضددولتی در این کشور خبر داد.

بر اساس این گزارش، پلیس ارمنستان اعلام کرد که درپی تظاهرات به منظور مطالبه برای استعفای «نیکول پاشینیان» نخست وزیر این کشور، تا ظهر سه شنبه ۱۵۵ نفر در ایروان پایتخت این کشور بازداشت شدند.

پلیس ارمنستان همچنین از بازداشت ۶ نفر در منطقه آرارات و ۸ نفر در منطقه جیگارکونیک درپی این اعتراضات خبر داد.

پلیس ارمنستان افزود که تمام خیابان‌هایی را که در ایروان توسط معترضان بسته شده بود بازگشایی کرده است.

کد مطلب 5481888

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