ائتلاف متجاوز به یمن در اجرای آتش بس جدی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، مدیر فرودگاه بین المللی صنعا گفت که مانع تراشی ائتلاف متجاوز سعودی در بازگشایی فرودگاه بین المللی صنعا احساسات هزاران بیمار را که منتظر انجام پروازهای خود به موجب آتش بس انسانی هستند جریحه دار کرده است.

بر اساس این گزارش، «خالد الشایف» گفت: قرار بود در صورت انجام پروازهای تجاری به فرودگاه صنعا ۱۴۰۰ مسافر وارد این فرودگاه شده و همین تعداد هم از فرودگاه پرواز کنند.

این مقام یمنی ادامه داد: یمنی های خارج نشین در انتظار دیدار خویشاوندان خود طی عید فطر بودند و سال هاست که یکدیگر را دیدار نکرده اند.

وی تاکید کرد: دولت نجات ملی یمن به منظور کاهش شدت بحران انسانی امتیازات زیادی داده است اما ائتلاف متجاوز در اجرای آتش بس جدی نیست.