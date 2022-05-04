«دست خدا» برنده اسکار ایتالیا شد/ معرفی برندگان جایزه دیوید ۲۰۲۲

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «دست خدا» ساخته پائولو سورنتینو برنده جایزه بهترین فیلم سال ایتالیا در جوایز دیوید دی دوناتلو ۲۰۲۲ شد.

این فیلم که در ۱۶ بخش نامزد دریافت جایزه شده بود علاوه بر بهترین فیلم برنده جایزه بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر زن نقش مکمل و بهترین فیملبرداری شد.

فیلم سورنتینو که یک فیلم زندگینامه‌ایست در ناپل می‌گذرد و تراژدی شخصی زندگی وی و حوادثی که موجب شد تا وی به یک کارگردان درجه یک سینما بدل شود را تصویر کرده است.

دیگر فیلم موفق این جوایز فیلم فانتزی تاریخی «عجیب و غریب‌ها بیرون» دومین ساخته گابریل مینتی بود که موفق شد تا ۶ جایزه را از آن خود کند که جایزه بهترین تولید، فیلمبرداری، طراحی صحنه و جلوه‌های ویژه از جمله آنها بود.

در این رقابت جایزه فیلمبرداری به صورت هم‌زمان به دو فیلم «دست خدا» با فیلمبرداری داریا دانتونیو و میشل آتاناسیو برای «عجیب‌و غریب‌ها بیرون» رسید تا برای اولین بار یک زن برنده این جایزه از جوایز دیوید شود.

در مراسم اهدای جوایز اسکار ایتالیا که به صورت فیزیکی در رم برگزار شد، انریکو فرانچینی وزیر فرهنگ ایتالیا تاکید کرد که دولت همچنان از صنعت فیلم داخلی حمایت می‌کند و برنامه‌هایی برای بازگرداندن تماشاگران به سالن‌های سینماها دارد.

در این مراسم تندیس بهترین بازیگر زن به سوامی روتولو بازیگر ۱۷ ساله برای نقش‌آفرینی درخشان در نقش شخصیت «یک کیارا» ساخته جوناس کارپینانو اهدا شد و جایزه بهترین بازیگر مرد نصیب سیلویو ارولاندو بازیگر کهنه‌کار برای بازی در فیلم «قفس درونی» یا «آریافرما» که درامی درباره زندان است، رسید. وی در سطح جهانی برای بازی در سریال «پاپ جوان» شناخته شده است. «قفس درونی» جایزه فیلمنامه را هم از آن خود کرد.

«جسم کوچک» ساخته لورا سامانی درباره زنی روستایی در سال ۱۹۰۰ که نوزادش مرده به عنوان بهترین فیلم اول یک کارگردان شناخته شد و مستندی با عنوان «انیو» درباره زندگی و آثار انیو موریکونه آهنگساز مشهور ایتالیایی ساخته جوزپه تورناتوره جایزه بهترین مستند دیوید را دریافت کرد. این فیلم که برنده جایزه بهترین تدوین هم شد و همچنین جایزه بهترین دستاورد صدا را هم از آن خود کرد از معدود فیلم‌های مستند ایتالیایی است که در گیشه به فروش قابل توجهی دست یافته است.

فیلم «بلفاست» ساخته کنت برانا نیز عنوان بهترین فیلم خارجی را دریافت کرد.

در این مراسم جایزه یک عمر دستاورد به جووانا رالی بازیگر ۸۷ ساله ایتالیایی اهدا شد که از بازماندگان دوران عظمت سینمای ایتالیاست و با استادانی چون ویتوریو دسیکا و روبرتو روسلینی و نیز مارچلو ماسترویانی و استفانیا ساندرلی کار کرده است.