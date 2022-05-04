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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۱:۰۳

رئیس بنیاد شهید کشور وارد قشم شد

رئیس بنیاد شهید کشور وارد قشم شد

قشم - قاضی زاده هاشمی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور وارد جزیره قشم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی معاون رییس جمهور و رییس بنیادشهید و امور ایثارگران کشور صبح چهارشنبه پس از ورود در فرودگاه، بر مزار شهدای این شهرستان حاضر شد. همچنین بر مزار شهید اهل سنت، صالح ملاحی لافتی نیز حضور یافت.

معاون رییس جمهور در منزل شهید غلامشاه ذاکری از سرداران جنگ تحمیلی حضور یافت و به گفت‌وگو با خانواده این شهید بزرگوار نشست.

در این دیدار مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان، فرماندار قشم، امام جمعه شهرستان قشم، امام جمعه اهل سنت قشم و مسئولین شهرستانی و انتظامی حضور داشتند.

شرکت در جلسه شورای اداری و دیدار با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و معتمدین شهرستان از جمله برنامه های معاون رییس جمهور در قشم است. وی عصر امروز و فردا نیز در بندرعباس دیدارهای مختلفی با خانواده معظم شهدا و نماینده ولی فقیه در استان خواهد داشت.

کد مطلب 5481966

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