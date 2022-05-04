یادواره سرلشکر خلبان «شهید شیرودی» برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره امیر سرلشکر خلبان شهید شیرودی و ۴۱ شهید والامقام شهر شیرود عصر چهارشنبه با حضور وزیر کشور در آستان مقدس امامزاده سید حسین (ع) شیرود برگزار شد.

سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی رئیس سازمان بنیاد شهید در پیامی به مناسبت یادواره شهید شیرودی اظهار داشت: هدف اصلی شهید شیرودی خدمت به میهن و اسلام و اجرای فرامین حضرت امام راحل بوده است و در کنار فعالیت‌های نظامی با عشق به ولایت و امام نقش مهمی در پیوند میان ارتش و روحانیت و ملت داشته است.

حجت الاسلام سید مهدی هدایتی امام جمعه تنکابن نیز با گرامیداشت یاد و خاطره شهید شیرودی اظهار داشت: تنکابن در غرب مازندران علوی و ولایتمدار در عرصه‌های مختلف دوران دفاع مقدس و سازندگی خوش درخشیده است.

وی افزود: شهیدانی نظیر شیرودی‌ها، ابراهیمی، کاظمی‌ها و مرادخانی ها در دوران دفاع مقدس و مدافع حرم جانفشانی و درخشش فوق‌العاده‌ای داشتند.

وی با اظهار اینکه غرب مازندران و تنکابن از سال‌های قبل مورد بی مهری واقع شده است، ادامه داد: توقع این است در دولت کنونی نگاه و تقسیم اعتبارات عادلانه باشد و اگر بناست شعار مازندران یکپارچه محقق شود، نگاه عادلانه‌ای به منطقه وجود داشته باشد.

حجت الاسلام هدایتی تکمیل بیمارستان تخصصی را از جمله نیازها برشمرد و خواستار تخصیص بودجه برای بهبود وضعیت بیمارستان شهید رجایی تنکابن شد و گفت: همچنین این شهرستان مشکل آب کشاورزی دارد و نبود سد در بالادست از جمله دغدغه‌ها است.