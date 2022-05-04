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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۸:۰۲

استاندار اردبیل:

برآورد خسارت اولیه سیل در استان اردبیل ۵۰ میلیارد تومان است

برآورد خسارت اولیه سیل در استان اردبیل ۵۰ میلیارد تومان است

اردبیل- استاندار اردبیل گفت:‌ برآورد اولیه خسارت وارد شده بر اثر جاری شدن سیل در روزهای اخیر در استان اردبیل ۵۰ میلیارد تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی عصر چهارشنبه در جریان بررسی مشکلات مناطق سیل‌زده اردبیل از پیگیری وزیر کشور در این حوزه خبر داد و اظهار کرد: وزیر کشور در تماس تلفنی پیگیر آخرین وضعیت مناطق سیل‌زده استان قرار گرفت تا دستور لازم برای ارائه خدمات مطلوب به سیل‌زدگان را فراهم آورد.

وی تصریح کرد: در روزهای گذشته جاری شدن سیل بر اثر بارش‌های رگباری در مناطق مختلف استان عمدتاً به راه‌های روستایی خلخال، گرمی و مشگین‌شهر و همچنین احشام و برخی از مزارع و باغات خسارت وارد کرد که همکاران ما در مدیریت بحران در صدد جمع‌بندی و ارائه گزارش نهایی به وزارت کشور در این حوزه هستند.

استاندار اردبیل گفت: سیل اخیر به ۲۵ راه روستایی در خلخال و ۵۰ راه روستایی در گرمی و مشگین‌شهر خسارت وارد کرده و تخریب ۳۰ تا ۷۰ درصدی را در این راه‌های مواصلاتی شاهد هستیم.

عاملی افزود: هر چند با تلاش راهداران عمده راه‌های روستایی بازگشایی شده اما برخی از مسیرها نیاز به بازسازی اساسی دارند که بر اثر وارد شدن سیل به روستاهای مشگین‌شهر، نیر، هیر، خلخال و گرمی سعی بر این است تا در موقع مناسب این جاده‌ها بهسازی و یا نوسازی شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: تلاش ما بر این بوده تا با حضور فرمانداران در مناطق سیل‌زده امدادرسانی‌های اولیه انجام شود که جهاد کشاورزی نیز در حال برآورد نهایی از میزان خسارت به باغات و مزارع مناطق سیل‌زده است.

عاملی اضافه کرد: روستاییان، زارعان و باغداران نباید نگران از بین رفتن محصول و یا وارد آمدن خسارت به احشام باشند چرا که دولت قول مساعد داده تا بخش عمده‌ای از خسارت را از طریق ستاد مدیریت بحران و بخشی را نیز از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی و باغی حل و فصل کند.

استاندار اردبیل بیان کرد: با توجه به تداوم بارش‌ها تا اواسط هفته آینده و احتمال بروز سیل در برخی از مناطق سیل‌خیز استان، انتظار می‌رود روستاییان، عشایر و دامداران منطقه از تردد در مسیرهای خطرناک و در پیرامون رودخانه‌ها پرهیز کنند.

کد مطلب 5482163

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