  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۱:۰۵

سرپرست فرمانداری گیلانغرب خبر داد؛

اختصاص چهار میلیارد ریال اعتبار برای آبرسانی به عشایر گیلانغرب

اختصاص چهار میلیارد ریال اعتبار برای آبرسانی به عشایر گیلانغرب

کرمانشاه- سرپرست فرمانداری گیلانغرب از اختصاص چهار میلیارد ریال اعتبار برای آبرسانی به عشایر گیلانغرب خبر داد.

حشمت رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چهار میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات ارزش افزوده به منظور آبرسانی به عشایر شهرستان گیلانغرب اختصاص داده شده است.

وی افزود: ۵۰ درصد این اعتبار در هفته جاری به حساب اداره کل امور عشایر استان کرمانشاه واریز شده است.

سرپرست فرمانداری گیلانغرب تصریح کرد: تاکنون ۱۵ میلیارد ریال برای اجرای پروژه‌های عمرانی راه‌ها و ابنیه عشایری گیلانغرب از محل اعتبارات ارزش افزوده هزینه شده است.

رضایی بیان کرد: تزریق اعتبار به صورت مستمر برای پروژه‌های جدید عشایری در سال جاری همچنان در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 5482203

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها