اختصاص چهار میلیارد ریال اعتبار برای آبرسانی به عشایر گیلانغرب

حشمت رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چهار میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات ارزش افزوده به منظور آبرسانی به عشایر شهرستان گیلانغرب اختصاص داده شده است.
وی افزود: ۵۰ درصد این اعتبار در هفته جاری به حساب اداره کل امور عشایر استان کرمانشاه واریز شده است.
سرپرست فرمانداری گیلانغرب تصریح کرد: تاکنون ۱۵ میلیارد ریال برای اجرای پروژههای عمرانی راهها و ابنیه عشایری گیلانغرب از محل اعتبارات ارزش افزوده هزینه شده است.
رضایی بیان کرد: تزریق اعتبار به صورت مستمر برای پروژههای جدید عشایری در سال جاری همچنان در دستور کار قرار دارد.
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