تکذیب مذاکره با پرسپولیس/ دنبال حواشی استقلال نبودم

به گزارش خبرنگار مهر، امید نورافکن شامگاه چهارشنبه پس از تساوی یک بر یک سپاهان و استقلال در هفته بیست و چهارم لیگ برتر در جمع خبرنگاران ورزشگاه نقش جهان اظهار کرد: بازی خیلی خوبی بود و می‌توانستیم برنده بازی باشیم، اما استقلال تیمی بود که نشان داد استحقاق قهرمانی دارد. این تیم ۲۵ هفته است باخت نداده و امروز متوجه شدم واقعاً شخصیت این تیم برای قهرمانی است. امیدوارم هر تیمی که خوب کار کند، قهرمان شود.

بازیکن تیم سپاهان که سابقه بازی در استقلال را نیز دارد درباره تقابل با باشگاه سابق خود، گفت: در حال حاضر بازیکن سپاهان هستم، برای استقلال احترام زیادی قائل هستم و برای این تیم همواره آرزوی موفقیت کردم. اما باید همیشه عشقی که به تیمم دارم را نشان دهم و امیدوارم در پایان هر تیمی حقش است، قهرمان شود.

وی درباره شعارهای تماشاگران استقلال علیه او، تاکید کرد: جریاناتی برای من ساخته شده، اما قسم می‌خورم یک درصد در جریان این چیزها نبودم و هیچوقت دنبال این مسائل نرفتم. در حال حاضر بازیکن سپاهان هستم و حرفه‌ای نیست درباره تیم قبلی خود صحبت کنم. اما مطمعنا آدم گذشته خود را نمی‌تواند فراموش کند.

نورافکن درباره مسئولیت فنی خود در بازی امروز و نفوذ کمتر او در برابر استقلال تاکید کرد: من دفاع چپ هستم و امروز بیشتر تمرکز ما روی مسائل دفاعی بود. امیدوارم روز به روز بهتر شویم.

بازیکن تیم سپاهان درباره شایعاتی مبنی بر توافق او با باشگاه پرسپولیس تصریح کرد: من با باشگاه سپاهان قرارداد دارم و تمامی این صحبت‌ها شایعه است.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر شرایط تیم ملی گفت: آخرین بازی ما ۴۵ روز پیش بود، از آن زمان تمام فوتبالی‌ها می‌گویند باید بازی تدارکاتی باشیم. اما هیچ کاری نکردیم، کره و ژاپن با تیم‌های بسیار خوبی بازی تدارکاتی خواهند داشت و ما هم باید به دنبال این قضیه برویم. کره در فیفا دی پیش رو با برزیل بازی خواهد کرد، اما ما مشخص نیست با چه تیمی بازی خواهیم کرد.

نورافکن افزود: ما در جام جهانی می‌خواهیم با انگلیس بازی کنیم و بدون بازی دوستانه چگونه می‌خواهیم جلوی این تیم‌های بزرگ عرض اندام کنیم؟